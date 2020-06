Se “Anticipa” “Gober” contra Covid-19

¡Volverá a operar! el Supremo Tribunal

Que traen a taladores a “salto de mata”

Buscan más personal sanitario por fuera

Se “Anticipa” “Gober” contra Covid-19…Quien una vez más se está adelantando, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que desde ayer “dormingo” pusieran en marcha el programa “Anticipa” contra el coronavirus, un modelo preventivo para evitar que siga cobrando vidas, porque el plan es detectar a los enfermos previamente, ya que vale más prevenir, que hospitalizar. ¡Zaz!

De esa forma es que ahora la “Gober” y sus promotores sanitarios se están anticipando, para ubicar posibles cuadros con esos mortales resfriados, con llamadas al azar a los ciudadanos, que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero sobre todo la alternativa para que los infectados no terminen parando en el hospital y por el contrario sean atendidos oportunamente, vía telefónica a sus casas. De ese pelo.

En lo que es una saludable estrategia con la que Claudia una vez más se está poniendo a la vanguardia, en cuanto a la prevención de esa epidemia, que en la Entidad está en su “píor” momento, al ya casi contabilizarse 8 mil 500 contagios, y más de 800 muertos, de ahí por qué ahora crearan esa opción de rastreo, mediante el número telefónico 6628-88-0525, del que a diario harán un promedio de mil llamadas. Ni más ni menos.

Así que ahora será a la ciudadanía, a la que le tocará hacer su parte, ya que solamente con su participación será posible localizar con mayor precisión los casos positivos, porque la intención es la de darle un bajón a los ingresos hospitalarios, por cómo algunos hospitales ya se están saturando, como por ejemplo los de Nogales y Guaymas, donde ya no contaban con más espacios para recibir a personas contagiadas. ¿Cómo la ven?

Es por eso de la importancia y relevancia, que la Mandatariauna vez más esté yendo un paso al frente con esa innovadora táctica telefónica de monitoreo, en lo que es una etapa más para eficientar las medias preventivas que hasta ahora han implementado, a partir de que ha quedado comprobado, que nada es suficiente o está de más, para contrarrestar lo contagiosa que es esa pandemia, que por algo aún tiene a Sonora en semáforo rojo.

Y para quien dude que en todo y todos está pensando Pavlovich Arellano, ahí tienen que también anunciara becas hasta nivel universitario, para hijos del personal de salud que ha perdido la vida en la lucha contra ese letal mal, en reconocimiento y gratitud por la valentía que tuvieran al arriesgar su existencia en la primera línea de batalla, en aras de intentar aliviar y salvar a otros en los nosocomios, por lo que así los honrarán.

En tanto que por el estilo afloró que ya se instaló el Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de las Medidas de Protección y Reactivación Económica, presidido por el secretario de Economía, Jorge Vidal, y que tienen como operadores a un Luis Becerra Hurtado, director Médico del Isssteson; y Luis Iribe, subsecretario de Hacienda, y que son de los que están en el trabajo de campo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Volverá a operar! el Supremo Tribunal…Dan cuenta que los que a partir de ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como decía el mal afamado ex “PresiChente” Fox, volverán a operar, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez Rodríguez, pero lo harán “a medio brazo” y para lo que será la preparación de un Plan de Regreso Gradual a la Normalidad por lo del Covid-19. ¡Órale!

En esos términos es que se supiera que está el acuerdo que tomaran los integrantes del Pleno del STJE, para esa reapertura a nivel de “tiros de calentamiento”, con lo que Gutiérrez Rodríguez y compañía estarían poniendo el buen ejemplo y viéndose como de avanzada, si se toma en cuenta que tanto el Poder Judicial Federal, como de diversas instancias judiciales estatales, han seguido ampliando el tiempo de suspensión.

Con ese fin es que manejan que a partir del 1 de julio restablecerían el servicio oral penal, tanto para los asuntos urgentes, como los normales, aunque las audiencias de juicio empezarían hastaagosto, tentativamente; en tanto que en materia Civil, Mercantil y Familiar, alrededor del 20 de julio pondrían en operación un sistema electrónico para la presentación de demandas y otros escritos, así como consultas.

No obstante aclaran que en parte es una reanudación operativa propiciada por la irresponsabilidad de algunos, que han metido presión con la pretensión de que los juzgados y tribunales reanuden actividades “al cien”, con todo y el riesgo que sigue representando esos catarros, al grado de que ya murió un litigante; y hasta el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras Pérez, ya lo contrajo junto con su esposa.

Y por el estilofalleció un líder gremial de abogados de Nogales; mientras que el fin de semana dejó de existir por ese motivo el reconocido abogado de Guaymas, Ramón Leyva Mendívil, de ahí la pregunta que surge por sentido común, de que sí cuántos más tendrán que morir para que se entienda que la paralización ha sido por el bien de todos, por primero estar la salud y la vida, antes que la impartición de justicia. ¿Qué no?

Aún y cuando consideran que no ha sido unasuspendida privativa del Estado y para muestra ponen al Poder Judicial de Chihuahua, que no obstante y ser uno de los más avanzados y contar con una moderna tecnología informática, se mantiene sin laborar, e incluso desafiando el que alguien interpuso un amparo contra eso, y que como era de esperarse, el respectivo Juez de Distrito se lo negó, y casi lo tachó de imprudente. ¡Palos!

Aunque para quienes dudan que el peligro continúa, ahí tienen que en el STJE apenas van a medio reiniciar, y ya se supo que la directora de Justicia Alternativa, María del Rosario Ramos, acaba de resultar positiva. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que traen a taladores a “salto de mata”…Y la que ojalá y no quede en una mera amenaza, es la consigna lanzada por la directora del Instituto de Ecología Municipal, Santa Nápoles Trujillo, de que se multará hasta con un millón 737 mil 600 pesos a la o las personas que cometieron un ecocidio en una colonia del Norte de Hermosillo, al de madrugada talar varios árboles y “arrancar” decenas de magueyes. ¿Será?

Para el caso es que la funcionaria adelantara que están coordinándose con el de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, para vía el área de Parques y Jardines, ubicar a los autores de ese atentado contra la naturaleza, haciendolas investigaciones en la Benito Juárez, de ahí que empezaran entrevistando a los vecinos del lugar, para deslindar responsabilidades, por lo que así los traen a “salto de mata”. ¡Mínimo!

Toda vez que a partir de ese comentado y condenado hecho, sí que es necesario que se siente un precedente, para que no vuelva a repetirse, porque de lo contrario se estaría mandando un mensaje de impunidad o de que ¡no pasa nada!, lo que “daría pie” o fomentaría que al rato aparezcan más mezquites y pinos talados, por lo que así está ese santo reto investigativo para Santa y Barraza Almazán, quienes en eso están. ¡Ajá!

Por encima de que por sentido común se deduce, que no hay que “escarbarle” o buscarle mucho a ese suceso ocurrido hace una docena de días, al estilarse de que sólo sería cuestión de rastrearse entre los habitantes de por esos rumbos, para checar quienes estaban en contra de esa área verde, que se localizaba en el camellón central del bulevar López Portillo, entre las calles Carlos Caturegly y Leandro P. Gaxiola.Así el dato.

Sin embargo lo que es hasta ahora no ha vuelto a saberse nada de esa destrucción, que es de lo más penada, después de que fuera reformado el reglamento al respecto, pero que si no se aplica pa´l caso da lo mismo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Buscan personal sanitario en otros Estados…Ya quedó en claropor qué las autoridades de salud estatales, encabezadas por la ejecutiva, Claudia Pavlovich Arellano, le siguen buscando por otro lado o en diferentes partes de México, el cómo reforzar la plantilla laboral que atiende a los afectados con ese virus, por cómo ya está cansado y además por la forma en que ha sido infectado. A ese grado.

Tan es así que para muestra está uno de los últimos informes que ventilara el director de Epidemiología en México, José Luis Alomía Zegarra, quien manejara que ya sumaban más de 32 mil profesionales de ese sector confirmados con esa gripe, por lo que ya se rebasaron los 500 muertos, como consecuencia de que son de los que están en la llamada primera línea, no de fuego, sino de dicha contagiadera por ese padecimiento.

Y por la Entidad no ser la excepción, en cuanto a ese foco de infección, entre ese tipo de trabajadores de la sanidad, por aquí también ya sumarse los casi mil envirulados, es que ya anunciaran lo que sería no sólo un Plan B, sino tal vez hasta C y D, para hacerle frente a esa afectación en ese rubro, como sería contratando a gente de otros Estados de la República Mexicana, para que vengan a trabajar. ¿Se animarán?

Con lo que finalmente se refleja que los médicos, enfermeras, camilleros y laboratoristas, entre otros, no son inmunes, sino más bien humanos, como lo exhibe el que más de 29 mil han sido tratados ambulatoriamente; y casi dos mil se han hospitalizadoen condición estable; mientras que más de mil 500 fueron encamados en estado grave; y casi 200 han tenido que ser entubados, por lo que así está ese enfermizo panorama. ¡Ñácas!

De ahí la relevancia de que Claudia se esté “curando en salud”, al desde ya intentar prevenirse en esa operatividad, para garantizar una buena atención que puede llegar a ser la diferencia entre vivir o morir.

Correo electrónico: [email protected]