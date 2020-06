Se ven muy atortugados contra el hampa

“Sale al quite” el de la Seguridad estatal

“Aclaran las aguas” por lo del Acuaférico

Tiene eco gestión de “Gober” ante bancos

“Se ven muy atortugados” contra el hampa…Quien sí que no se va salvar de que le echen en cara la clásica frase del ¿y por qué hasta hora?, es el secretario de “Inseguridad” en el País, Alfonso Durazo Montaño, y es que hasta después del sonado choque armadoregistrado el pasado viernes en Caborca, finalmente se dignaron reforzar la presencia de las fuerzas federales en esa zona y la sierra sonorense. ¡Zaz!

Pues a ese acuerdo es al que llegaran los integrantes del Gabinete de Seguridad, en la reunión quesostuvieran en la Ciudad de México con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para acordar acciones de protección y contención de la violencia que se vive en esa insegura región, por la disputa entre bandas de los cárteles de la droga, misma que ahora estallara en “Cabronca”, con un saldo de 13 muertos. De ese pelo.

Al resultar por demás inauditoquetengan que esperar a que esos hechos violentos vuelvan a pasar para poder actuar, porque recientemente igualmente suceder lo mismo en Magdalena, y antes en Bavispe, la tierra de Durazo por cierto, sin que hubieran reaccionado como las violentas circunstancias lo demandaban, por lo que habrá que ver si ahora de nuevo no quedan en puras meras palabras o promesas. ¡Pácatelas!

Y es que nuevamente Francisco Alfonso y compañía salieron con que ahora sí incrementarán su presencia por esos lares, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y Guardia Nacional, a fin tomar el control de la seguridad, cuando se supone que es algo que debieron haber hecho desde hace mucho, pero por el contrario han dejado que el hampa siga sentando sus reales por esos rumbos. ¡Mínimo!

Por no entenderse de otra forma, el que también “a las quinientas” estén hablando de poner en operación los servicios con los que “le echan tatema”, como es el Centro Nacional de “Inteligencia” (CNI), que encabeza Audomaro Martínez, de ahí que anunciaran que vendría, para lo que se respaldarán con la Dirección Científica de la Guardia Nacional, con la mira puesta en adelantarse a esos acontecimientos. ¿Será?

Ciertamente que para nadie es desconocido, el como la Federación se la ha llevado dando de bandazos, en el combate contra el crimen organizado, al grado de que la misma Pavlovich Arellano en su momento propusiera cambiar la estrategia para lograr mejores resultados, por cómo ese tipo de delito que es del orden federal, se ha venido disparando, y para prueba están esos ya reiterados enfrentamientos. Ni más ni menos.

De ahí por qué esta vez no sólo están saliendo con la misma cantaleta de siempre, como es la de optimizar la coordinación con los Estados y municipios, sino que ahora hasta se comprometieron a eficientizar y agilizar los procesos judiciales, como en este caso de los detenidos en el municipio caborquense, buscando que se queden encerrados, y que no entren por una puerta y salgan por otra, como generalmente ocurre. ¿Qué no?

“Sale al quite” titular de Seguridad estatal…Y para quien dude que David Anaya, el operador de la Seguridad estatal, es el único que le ha salido al quite cuando se han suscitado sucesos de alto impacto, como la balacera entre grupos delictivos que tuviera lugar en la también llamada Perla del Desierto o Caborca, ahí tienen que ayer de nuevo dio un paso al frente para ofrecer la versión sobre lo ocurrido. ¡Órale!

Tan es así que a Anaya no le temblara nada, al enfrentar “el fuego cruzado” de preguntas que le lanzara el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, en la entrevista que le hiciera en el noticiero matutino Reporte 100, a la hora de interrogarlo sobre lo acontecido por tierras caborquenses, en donde un convoy de 25 vehículos con hombres armados sembrara el terror por varias horas, incendiando casas y una gasolinera. ¡Vóitelas!

Porque al ser cuestionado sobre la deficiente rección policial, simplemente reconoció que tiene que ver con el estado de fuerza que se tiene por esas latitudes, al punto de que no les pudieran parar el alto al citado pelotónde sicarios, por cómo primero perpetraran un ataque en el área rural, para después trasladarse a la ciudad, donde remataron, y hasta pasándole por enfrente a los contados elementos de la Guardia Nacional.

Razón por la cual está de valorarse, que cuando menos Anaya Cooley acepte o apechugue que con todo y los esfuerzos que han hecho para estar en mejores condiciones de responder, al final sólo hacen lo que pueden, ante esa falta de refuerzos federales, a pesar de los pesares, de ahí el porque una y otra vez son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), los que tienen que entrarle a la primera línea de fuego. ¡Ups!

Ante lo que termina demostrándose que estrategias como la denominada Mesa por la Seguridad, de la que aparece como fantasmal representante una tal Jaime Valenzuela, han servido para muy poca cosa, por el susodicho nomás esconder la cabeza como el avestruz, cuando en teoría debería ser el que llevara la voz cantante, al momento de dar una explicación sobre esos eventos, ¡pero qué va!, al pecar de incompetente.

Ya que para empezar y acabar pronto, no siquiera son expertos en la materia, de ahí que nomás sirvan para “mitotearle” a Alfonso Durazo, por ser el que los puso, y al que le reportan o llevan y traen. ¿Así como?

“Aclaran las aguas” por lo del Acuaférico…La que ya dijo que “no le busquen tres pies al gato, a sabiendas de que tiene cuatro”, es la siempre entrona alcaldesa, Célida López Cárdenas, al “aclarar las aguas” desde todos los ángulos, por los peros que le han puesto a la reactivación del proyecto Acuaférico Tramo Oriente, para cuya realización el Cabildo acaba de aprobar una inversión de $370 millones de pesos.

Por lo que así estuvo la respuesta de Célida Teresa en una declaración radiofónica, al casi jurar que no extraerán más agua del Acueducto Independencia, como tampoco subirán la tarifa, debido a que llevarán a cabo una conexión con la presa El Molinito, porque el propósito es el de resolver de fondo la necesidad de una mejor distribución al Nororiente y Norte de “Hornosío”, en beneficio de más de 100 mil habitantes.

Aunque para los que les quedaran dudas, es que con todas sus letras apuntillara, que “Parte del gran problema con la gente del Sur del Estado, es que hay mucho miedo y nadie les habla como les debe hablar; en el corto plazo nosotros no vamos extraer más agua de la que ya se extrae, les doy mi palabra que no será un metro cúbico más de lo que se hace”, en lo que fuera un mensaje para los del Movimiento de No al Novillo.

Toda vez quecontrario a lo que pueda pensarse y decirse, la “Presimun” de Morena precisó que El Molinito es una fuente natural de agua que la Capital no ha aprovechado, y es mucho más barata que la que llega por el mencionado ducto y por la que pagan más de $9 millones de pesos mensuales, de ahí que el primer tramo del Acuaférico lo conectarían a ese complejo hidráulico, para aprovechar las aguas de las lluvias. ¿Cómo la ven?

Y en torno a la “lana” López Cárdenas apuntó que consistirá en una obra público financiada, debido a que Agua de Hermosillo no tiene ¿de dónde? Endeudarse, por medio de un préstamo bancario, de ahí que la licitarían entre los particulares puedan aportar su capital privado, para después irles pagando en un plazo estimado de 10 años y con una mensualidad de más menos $5 millones, que estaría por definirse. Así el dato.

Así “se estaría aventando al agua” Célida, para concretar un modelo de abasto que ha quedado en meros planes, pero que ya se hace necesario, por lo que ya sólo faltará el aval del Congreso del Estado, para que la Ciudad del Sol dé el salto al desarrollo en ese sector, que se ha visto frenado por carecer de ese vital líquido.

Tiene eco gestión de “Gober” ante bancos…Vaya que las que ya tuvieron en eco, son las gestiones hechas ante los banqueros por la “Gober”, Claudia Pavlovich, para salvaguardar la salud de los usuarios de las instituciones financieras durante la contingencia por el coronavirus, como lo exhibe que ya le respondiera el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera. ¡Qué tal!

Eso alPavlovich Arellano tener una reunión virtual Niño de Rivera, quien la escuchó y se comprometió a abogar ante las firmas bancarias para que abran más sucursales y además cuenten con más personal, y establezcan horarios preferenciales para la gente más vulnerable, como los ancianos, y es que esa enfermedad está en su “píor” momento en Sonora, al ya casi sumar 8 mil casos y más de 700 muertos. Así de grave.

A ese nivel es que Claudia estableciera un diálogo directo con el representante de esos negocios redondos que nunca pierden, como los casinos de Las Vegas, y en el que estuviera acompañada por secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, para hacerlo consciente de la urgencia de implementar esas medidas lo antes posible, para acabar con las largas filas de los usuarios y la exposición a una posible contagiadera. ¡Tómala!

Casi por nada es que la Ejecutiva le puntualizara, que ya no se trata de un buen o mal servicio, sino de un tema de salud, porque a muchos de los que están haciendo “colas” puede “pegarles” un golpe de calor, por los calorones de más de 45 grados que aquí se registran, lo que hacen inviables los protocolos que están manejando para mantener la sana distancia entre clientes, al tenerlos a la intemperie, que es un “infierno”.

Y tan mostró una buena disposición el mandamás de la ABM, que le adelantó que de entrada analizarán que esos changarros abran más temprano, así como el que ofrezcan sombrillas y algunas otras tácticas que ayuden a prevenir del sol a los cuentahabientes, pero respetando las reglas de sanidad vigentes; además de promover entre el empresariado el uso de la banca digital y reducir al mínimo la elaboración de cheques. ¡Ajá!

