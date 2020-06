¿Y las autoridades federales dónde estaban?

Les vale a los banqueros la Susana Distancia

Sigue sumando contra coronavirus alcaldesa

Está de luto gremio del periodismo deportivo

¿Y las autoridades federales dónde estaban?…Y por su gravedad el que ya se convirtió en tema nacional, es el impune choque armado entre bandas antagónicas del crimen organizado que tuviera lugar el fin de semana en Caborca, al ayer ser abordado por el “Presi”, Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera o mentidera, para como siempre prometer que darán un informe ¿o desinforme? al respecto.

Si se toma en cuenta que no se necesita tener dos dedos de inteligencia en la frente, para ver el como ha fracasado la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de la 4T y para prueba está el nulo poder de reacción que tuvieran las instancias federales representadas por la fantasmal Guardia Nacional, el Ejército y la Policía federal, por como simplemente no les hicieran frente a dichos grupos del hampa. De ese pelo.

Porque de lo que es la corporación municipal de esa localidad, cuyo alcalde es Librado Macías González, vale más ni hablar, por haber sido rebasados, y para muestra está que incluso al Comisario le quemaran una camioneta Cherokee, de ahí que los que otra vez tuvieron que entrarle al quite, pero cuando ya todo había pasado, son los de la Policía Estatal, dependiente del secretario de Seguridad del Estado, David Anaya.

Y es que se supone que los de las guardias, ejércitos y federales para eso están, es decir, para mantener a raya a ese tipo de mafias criminales y actuar de inmediato, por ni siquiera detectaron a un convoy de más de una veintena de vehículos con gente fuertemente armada, que durante seis horas sembrara el terror en la zona rural y urbana de esa municipalidad, sin que nadie les saliera al paso, de ahí que se fueran como llegaron. ¡Tómala!

Esa es la impresión ciudadana que quedara, y con sobrada razón, de que municipios como la de “Cabronca”, siguen siendo tierra no de nadie, sino más bien del “Narco”, por como las toman por asalto y hacen y deshacen, sin que nadie les vaya a la mano, como esta vez en que atacaran casas a granadazos, incendiaran carros y hasta una gasolinera, además de matar a una docena, entre ellos a dos inocentes. ¡Zaz!

Pues lo mismito ya ocurrió recientemente en Magdalena, y sin que tampoco intervinieran las “fuerzas” del titular de “Inseguridad” en el País, Alfonso Durazo Montaño, al más bien “hacerse de la vista gorda”, por no explicarse de otra forma, el que en esta ocasión volvieran a pasar tantas horas de esa invasión de sicarios, desde la tarde del viernes, hasta la madrugada del sábado, sin que les pararan el alto. ¡Ñácas!

Por lo que habrá que esperar a ver si es de las cosas que aclara Francisco Alfonso, en el reporte que según esto dará mañana el Gabinete de “Seguridad”, como lo adelantara López Obrador, por ser acciones o mejor dicho negligentes omisiones, que están de no creerse, como esa de que se hubieran replegado y “arrugado”, en vez de rifársela, al no ser posible que no hubieran visto al citado pelotón de pistoleros. ¿Qué no?

Aunque después de lo que meses atrás pasara en Culiacán, cuando soltaran a un hijo del capo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que lo detuvieran, sí que ya todo puede esperarse, por cómo se dijera que los malos pusieran de rodillas al Estado mexicano, y lo que a todas luces sigue pasando, por la evidente falta de táctica y coordinación para combatir a esa clase de delincuencia, a la que han dejado crecer y se ha crecido. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les vale a banqueros la Susana Distancia…Ahora sí que como al sordo no sólo hay que gritarle, sino en este caso también recordarle, es que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tuviera que hacerle un nuevo llamado a los de la Asociación de Bancos de México, a fin de que abran más sucursales y no tengan a los usuarios haciendo filas en el exterior, exponiéndolos al sol y al riesgo de contraer el coronavirus. ¡Ups!

Ya que derivado de la actual epidemia de los mortales refriados, lo que son esas instituciones bancarias redujeron sus changarros en operación, con lo que guardaron la sana distancia entre sus trabajadores, pero dejando a su suerte a los clientes, porque al haber menos centros de atención, eso ha provocado que atiendan “al bolón”, de ahí el porqué del reiterado llamado que les está haciendo Pavlovich Arellano. ¡Órale!

Eso por como ya hace más de una semana, que el Gobierno del Estado les hiciera el mismo exhorto, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, vía el envío de un oficio, para convocarlos a poner en marcha medidas de mitigación y protección a favor de los cuentahabientes, por ser una actividad esencial, de ahí que para reforzar esa gestión ahora sumara a la Secretaría de Economía, a cargo de Jorge Vidal Ahumada.

De ahí que por la buenas quieren sumar a los insensibles banqueros al denominado Pacto Para Que Siga Sonora, para que atiendan de mejor manera a la clientela, sobre todo a la población vulnerable, como son adultos mayores y mujeres embarazadas, porque ahorita lo hacen de una forma muy inhumana, al ponerlos a hacer “colas” en las banquetas con un calorón de más de 40 grados centígrados. Ni más ni menos.

Ciertamente que no se entiende por qué hay tanta complacencia con esos negocios, a diferencia del como se obliga a los demás giros a cumplir con las disposiciones sanitarias o de lo contrario proceden a cerrarles y es que podrán excusarse en que para eso también tienen la opción de la banca digital, pero la realidad es que hay infinidad a los que se les dificulta usarla, aunado a que para muchas operaciones se requiere la presencia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sumando contra coronavirus alcaldesa…La que está claro que por todos lados está intentando frenar la propagación del Covid-19, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para muestra está el que ahora anunciara que acaban de firmar un contrato con un laboratorio privado para hacer pruebas aleatorias entre los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo y población sospechosa en general. ¡Qué tal!

Al Célida Teresa ventilar, que lo que pretenden es detectar a personas asintomáticas o que tengan la enfermedad, eso con la intención de ponerlos en cuarentena con anticipación y con ello prevenir el que anden contagiando, sin siquiera saber que están infectados, para lo cual iniciarán con un proceso que consistirá en una primera etapa, en la que aplicarán dos mil 500 exámenes de los llamados rápidos o serológicos.

En lo que son unas examinadas que en principio estarán enfocadas al personal operativo, entre el que está el de la Policía Municipal, del Departamento de Bomberos y los recolectores de basura, entre otros, aunque a la par se llevarán a cabo en diversas partes de la ciudad, sobre todo en los filtros policíacos, lo que pone de manifiesto que se trata de un plan de prevención integral. ¿Cómo la ven?

Tan es así que López Cárdenas apuntillara, que la cuestión no es únicamente la de contener la movilidad, tanto vehicular como peatonal, como se ha venido haciendo de 6 de la tarde, a 6 de la mañana, sino también el hacer un rastreo de los posibles contagiados, para canalizarlos a que se queden en un resguardo o confinamiento, y no representen un foco de infección para los suyos y el entorno de trabajo. ¡Mínimo!

Y la verdad que apenas y hace bien la “Presimun” en intensificar esa labor preventiva, por como esta “Capirucha” ya se ha convertido en el epicentro de esa pandemia, a veces hasta con casi 200 casos por día, de los más de 6 mil 700 que ya suma el Estado, con casi 600 muertos, de ahí porque también se le viera en el Poblado Miguel Alemán, promoviendo las Brigadas de Vida para concientizar a comerciantes y ciudadanos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Está de luto gremio del periodismo deportivo…Para quien les muestras de solidaridad no se han hecho esperar, es para la periodista en receso y mejor amiga, la apreciada colega, Renata Villalba, por el lamentable y sentido deceso de su conocido hermano, Francisco Villalba, quien por años fuera reportero y un especialista de la sección deportiva, aunque ya estaba retirado a causa de una enfermedad que lo aquejaba.

Sin embargo Pancho Villalba, como también se le conocía en el argot del periodismo, siempre será recordado y reconocido como uno de los expertos en el ámbito de la reseña de los deportes, sobre todo del futbol, que era su predilección, por lo que ahora sí que en las páginas deportivas dejó plasmada su historia, por la pasión y el profesionalismo que le dedicó a su labor, distinguiéndolo un perfil serio y formal. Descanse en paz.

Es por lo que a Renata y familia se le desea que el bálsamo de la resignación llegue pronto a su seno familiar, y más porque hace apenas tres meses que también falleciera su señora madre, que ya está con el Creador, lo que habla de que así ha estado la mala racha que han tenido, por lo que desde aquí le enviamos un abrazo fraternal, esperando que encuentren consuelo, basados en la fe de que ya están en el descanso eterno.

Correo electrónico: [email protected]