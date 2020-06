Dan “palo” a amparo para“andar de vago”

Que el narco-terror exhibe a la Federación

Avala la SCJN pausa contra el coronavirus

Ni la epidemia ha detenido a los e$tafadore$

Dan “palo” a amparo para “andar de vago”…No diga donde lo leyó, pero ya trascendió que el Juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Hermosillo, ya negó el primer amparo a quien reclamó como inconstitucionales las medidas municipales de protección contra el coronavirus, mismas que restringen, más no eliminan, la movilidad en la ciudad, por lo que así estuvo el “palo” legal. De ese pelo.

Con lo que queda claro, que entre los que también está imperando la sensatez, es entre los jueces, como al que se hace alusión del orden federal, y quien ya casi le decía al inconsciente demandante, que esas disposiciones son por su propio bien y el de los demás, como dando a entender que si no se cuidan ellos, entonces las autoridades los protegerán, por como a pesar de lo grave de la epidemia, hay quienes persisten en exponerse.

A ese grado está falta cordura y solidaridad de algunos, al demostrarse que no se quieren ni ellos mismos, mucho menos al prójimo, por sólo así explicarseque estén recurriendo a las instancias judiciales para que los dejen andar como “Juan por su casa” por las calles, y con el riesgo de desparramar el virus, eso para oponerse a las estrategias preventivas implementadas por el Ayuntamiento de esta Capital, lo que está de no creerse.

Aunque eso y más puede esperarse en tiempos no sólo de pandemia, sino también preelectorales, como lo denota el que ya también surgiera un grupúsculo camuflado de ciudadano, que convocara a una frustrada caravana de protesta que no prosperara por falta de quórum o “de jalón”, aunque ahora están invitando para mañana a una manifestación en la misma plaza Emiliana de Zubeldía. Así la inconciencia.

Por ser más que evidente que de esa formaestán apareciendo los que intentan“sacar raja” de esa emergencia sanitaria, al rechazar las tácticas de prevención implementadas por el municipio hermosillense, entre las que están prohibir la circulación vehicular de las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, para lo cual otorgarán un permiso de tránsito; además de ordenarse el cierre de los supermercados en ese horario. De ese tamaño.

Pero para quien dude que la actual enfermiza realidad sí que justifica esos ordenamientos, para prueba está que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y la alcaldesa capitalina, Célida López Cárdenas, prácticamente hubieran puesto el grito en el cielo, vía las redes sociales, para pronunciarse porque el viernes pasado se rompieron los récords de casos y defunciones en un mismo día, con 434 y 41, respectivamente.

Es por lo que Claudia llamará a redoblar esfuerzos, empezando por quedarse en casa; en tanto que Célida Teresa exhortara a transitar sólo por cuestión esencial y no social, de ahí que ayer reforzaran los filtros policíacos de revisión colocados en esta Ciudad del Sol, por lo del festejo del Día del Padre, y es que después de esas celebraciones, como la de las madres y del niño, se han disparado los contagios. Así la etapa crítica.

No por nada es que en Sonora ya casi se contabilizaban 7 mil contagiados, y estaban por rebasarse los 600 fallecidos, de ahí por qué se sigue estando en rojo en el semáforo de riesgo; mientras que México eran como 180 mil infectados, y más de 20 mil muertos, y que es por lo que López Cárdenas ya advirtiera, que en tanto no cambie esa coloración de máxima alerta, seguirán multando y con esas restricciones ya determinadas.

Que el narco-terror exhibe a la Federación…Y las horas de terror que volvieron a evidenciar a la Federación, son las que vivieron el fin de semana los habitantes de Caborca, al quedar entre el fuego cruzado de dos grupos armados rivales que se enfrentaron entre sábado y domingo, con un saldo de 12 muertos, el incendio de casas, vehículos y una gasolinera, por lo que aquello pareció una zona de guerra. ¡Vóitelas!

Toda vez que dichas bandas del “narco”, una vez más con total impunidad tomaron por asalto a esa municipalidad, con lo que se exhibió que las instancias policiales federales para nada tienen el control de la situación, y mucho menos de regiones como esa, porque aunque de antemano saben de la existencia del crimen organizado, pero ni así se previenen para cuando menos poder tener un poder de reacción. ¡Pácatelas!

Y para seña está el que en esta ocasión los sicarios antagónicos entraron a esa localidad como si nada, para echar bala y ajustar cuentas, haciendo que la población se resguardara debajo de sus camas, por lo que así estuvo esa balacera, en la que también murieran dos civiles, entre ellos un empleado de la Unison, de nombre Sergio “N”, y otra persona que recibió una “bala perdida”; además de dejar tirados 10 cuerpos en la carretera.

En lo que es un enésimo hecho de alto impacto que vuelve a poner en entredicho al Secretario de “Inseguridad” en el País, Alfonso Durazo Montaño, por como consideran que su gestión al frente de esa institución a sido un rotundo fracaso, por ni en su tierra estar siendo profeta, mucho menos en otras Entidades, donde las cosas están “píor” de inseguras, de ahí que esté siendo el Talón de Aquiles del Gobierno de la 4T.

Ya que cuando se supone que debería de haber una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en esas zonas, como del Ejército y la recién creada Guardia Nacional, simplemente han seguido brillando, pero por su ausencia, y para muestra están esastracateras que no pueden taparse con un dedo,como el sol,mismas quedejaran en entredicho a Durazo Montaño y compañía, lo cual no es para menos. ¡Tómala!

Avala la SCJN pausa contra el coronavirus…A quien el tiempo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, le acaba de dar la razón, es el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, tocante a la pausa laboral que han mantenidopara evitar la contagiadera por Covid-19, tanto entre su personal, como en lo relacionado con los usuarios.

Pues de acuerdo a lo ventilado y reconocido por SaldívarLelo de Larrea, hasta ahora se han venido manejando por etapas, en cuanto a esa paralización que iniciaran del 18 de marzo al 20 abril, para después recorrerla al 20 de mayo, mientras que ahora están en veremos, respecto a si finalmente reiniciarán actividades entre comillas el venidero 1 de julio, para regresar a la Nueva Normalidad ni tan normal. ¡Órale!

Y es que a partir del mensaje virtual difundido por el mandamás de ese Poder Judicial, todavía están “en 3 y 2”, de si podrán volver a la operatividad “al cien”, después de que en el ínter han hecho algunos intentos para funcionar virtualmente o por la red del Internet, con los llamados juicios en línea, de ahí que estaban en la fase de hacer un balance para ver como les ha ido, aún y cuando nunca será lo mismo que en persona.

Es por eso del dilema en que están, al igual que en el ámbito estatal, tocante a la apertura de los tribunales, pero con estrictos controles de sanidad, que incluirían hasta trajes como los de los hospitales, por nada nada tener más valor que la vida, incluso ni la misma justicia, razón por la cual es que han extremando precauciones, como aquí ya lo han hecho Gutiérrez Rodríguez y sus justicieros operadores. ¡Qué tal!

Ni la epidemia detiene a los e$tafadore$…Ahora se explica por qué con sobrada razón, la ciudadanía ya desconfía de todo lo que se maneja y promueve a través de las redes, tan es así que ahora alertaran contra los fraudes al intentar pagar servicios por Internet, al detectarse una página clonada de la CFE, con la que los delincuentes sólo buscan recabar datos personales de los clientes. De ese vuelo.

En esos términos está la enésima advertencia que hiciera el director de la Unidad Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, Diego Salcido, para prevenir estafas con esa modalidad de extorsión virtual, que es conocida como “fishing”, que es cuando crean y promueven un espacio en línea que aparenta ser real, pero que utilizan para timar a los usuarios que creen que están pagando con todas las de la Ley.

Porque en base a lo advertido por Salcido Serrano, lo que los hampones cibernéticos buscan, es que las personas “caigan en el garlito” o que supongan que están accesando al sitio web de laComisión Federal de Electricidad (CFE), para que aporten su información personal, entre ella la financiera, y así prácticamente robarles hasta su identidad, y de esa forma poder defraudarlos a distancia. A ese extremo “la maño$ada”.

Como en este caso en el que exhortaran a no ingresar a la dirección www.cfe-recibo.mx, por no tener ninguna relación con la de la “Comisión”, por la correcta u oficial ser la www.cfe.mx opor las aplicaciones de los bancos, por lo que así es como han pretendido aprovecharse de la buena fe de algunos, pero sobre todo de aquellos que no tienen mucho conocimiento y pericia en el uso de esas nuevas herramientas tecnológicas.

Luego entonces, y por dé a cómo han estado esas intentonas de timada$, con todo y la contingencia de salud, es por lo que llaman a estar “muy ojo de chícharo”, para no ser víctimas de esos estafadores, y más después de que desde ayer también están previniendo contra lo que han llamado “Smishing”, que es una extorsionada por un mensaje de texto o SMS, para igual obtener información privada. Ni más ni menos.

