Podría rebasar los pronósticos Covid-19…Y después de tenerse el día más letal, con 35 muertes en un día, así como 179 casos, para sumar 467 defunciones, y 5 mil 241 infectados hasta el martes, eso confirma que en Sonora el coronavirus está en su fase más crítica, por lo que de seguir la movilidad en los municipios, se rebasaría la proyección más pesimista que hay de muertos, que es de casi 700. De ese pelo.

Pues en base al alarmante dato revelado por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, en solo un mes en la Entidad el número de contagiados registró un aumento del 1000%, y el de mortalidad un 800%, pasando del lugar número 15 al 12 a nivel nacional, entre los Estados con mayor mortandad, lo que denota la gravedad. ¡Pácatelas!

Por ser unas estadísticas que traducidas al español, significanque en los últimos 30 días la incidencia por estos lares ya superó al promedio que hay en todo México, como lo refleja que la cantidad de envirulados creciera 10 veces, mientras que los fallecidos se dispararon en 8 veces, para pasar de una treintena, a más de 400 que se tenían a media semana, más los que ayer se sumaran, por lo que así está esa mala tendencia.

No por nada de la reiterada advertencia que se hiciera, de que el Estado no solamente continúa en foco rojo en el semáforo de riesgo de la Federación, sino también en cuanto a la capacidad hospitalaria, al ventilarse que hoy en día están al máximo de pacientes graves, y con más razón por cómo se ha ido de récord en récord de víctimas fatales, al con esas 35 rebasarse las 26 que se presentaran el pasado jueves 11 de junio. ¡Vóitelas!

Es por eso del desesperado nuevo llamado que hicieran a la corresponsabilidad y a cuidarse más que nunca, por cómo en estos últimos días el “pico” de esas fatídicas “gripas” ha alcanzado saldos nunca antes vistos, pero sobre todo porque está en puerta otra celebración muy tradicional, como es la del Día del Padre, de ahí el exhorto a evitar festejos como los que hicieran el Día de las Madres, para no propiciar lapropagación. ¡Ups!

De ahí de la insistencia a convocar a quedarse en casa y acatar las medidas preventivas, por como la ocupación hospitalaria está en alerta máxima de saturación, porque lo que es en Hermosilloel Isssteson e Issste se encuentran por arriba del 94%; mientras que el IMSS está en alrededor de un 80%; en tanto que en los privados ya no están aceptando enfermos, por lo que así está ese delicado y enfermizo panorama. ¡Ñácas!

Es por lo que incluso ya adelantaran, de que en la región sonorenses esa pandemia podría ser “domada”hasta el mes de agosto, ante lo que deducen que todavía le falta un resto para ser aplanada, aún y cuando en el ínter, y a como vaya cambiado de coloración la semaforización, en esa medida irán “volviendo a la vida” más actividades económicas, pero lo que es por ahora, las mayorías deben mantenerse resguardadas. ¡Mínimo!

Saturan sistema con permisos de tránsito…Tal como era de esperarse, el que terminó por saturarse, ante la alta demanda de solicitudes, es el sistema que crearan para expedir permisos para transitar después de las 18:00 horas, como parte de las medidas aprobadas por el Cabildo el pasado sábado, a fin de reducir de la movilidad urbana en Hermosillo y de esa forma bajarle a los contagios de Covid-19. ¡Zaz!

Al reiterarse por voz del director de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón, de que en tanto no tengan la seguridad de que ya han atendido todas las peticiones de esos salvoconductos para circular por la ciudad después del horario permitido, no podrán multar al automovilista que no cuenten con el mismo, porque la finalidad no es ser coercitivos, sino más bien preventivos, de ahí por qué estén aplicando el criterio.

O séase que así está el interés que ha despertado esa modalidad entre los ciudadanos que tienen la necesidad de realizar alguna actividad esencial y que requieren trasladarse en automóvil después de las seis de la tarde, y para lo cual ya están otorgando esas anuencias en una plataforma digital que pusieran en operación para ese efecto, y según esto con todos los requisitos de privacidad y protección de datos personales. ¿Será?

Más menos así ha estado la positiva respuesta de la ciudadanía, con respecto a las restrictivas medidas promovidas por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, que también incluyen el cierre de supermercados, tiendas de conveniencia y minisúper, al grado de que el primer día que entraran en vigor, que fuera el pasado lunes, logró frenarse el movimiento vehicular en más menos un 60%. Así el acierto.

Y si se toma en cuenta que ya habían dicho que no multarían hasta dar tiempo a que gestionaran el citado documento para desplazarse por las calles en carro, pues eso deja en claro que menos gente habrá en la vía pública, una vez que inicien con la aplicación de las infracciones, y es que en la Capital calculan que hay unos 300 mil vehículos, de los que sólo se vieron 20 mil y cacho el “San Lunes”, por lo que así estuvo el bajón.

Llaman a no enfiestarse en Día del Padre…Al igual como se hiciera con las mamás el pasado 10 de mayo, ahora es a los papás a quienesles están recomendando el no hacer pachangas para festejar el Díadel Padre, que “cae” el próximo “dormingo”, por aquello del coronavirus, por ser reuniones que fomentan la posibilidad de que se incremente la contagiadera, de ahí por qué consideran que “vale más ni buscarle”.

Razón por la cual es que el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, ya anunciaraque el fin de semana otra vez cerrarán los cinco panteones municipales de esta Ciudad del Sol, así como los 18 que hay en el área rural, eso con la intención de impedir que haya aglomeraciones, por como los deudos acuden hasta con “múchica”, líquidos y toda la cosa, para “armar” una verdadera “fiesta”. ¡Tómala!

Sin embargo por hoy en día “el horno no estar para bollos”, y muchos menos para esas celebraciones, por lo de los mortíferos resfriados, es que Barraza Almazán manejara, que lo que es el venidero sábado 20 y domingo 21, no permitirán el acceso a los cementerios del Sahuaro, Yáñez, Palo Verde, La Manga y Municipal Norte, por lo que únicamente estarán abiertos para servicios funerarios. De ese tamaño.

Y no es para menos que estén previniendo ese tipo de tumultos en los camposantos, al ventilarse que ese recordatorio luctuoso de los progenitores, es el tercer día de mayor visita en esos lugares, porque en base a los aforos registrados el año pasado, se contabilizaron 42 mil personas el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos; entre 20 y 25 mil el Día de las Madres; y seis mil el día de los que fueran los jefes del hogar.

Por ese motivo y para restringir el acceso, es que se coordinarán con la Unidad Municipal de Protección Civil y Seguridad Pública, en aras de vigilar las entradas de esos recintos para el eterno descanso, para que los ciudadanos acaten la normatividad preventiva decretada por el Consejo Estatal de Salud, y que se respete el distanciamiento social que debe haber por la actual emergencia sanitaria. A ese grado.

En nueva normalidad Supremo Tribunal…Ahora sí que pian pianito, pero los que vaya que a paso firme y de manera gradual, ya están volviendo a la nueva normalidad, son los del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), cuyo titular es Francisco Gutiérrez, y para prueba está el acuerdo en materia de Oralidad Penal que publicaran en el Boletín Oficial del Estado, para llevar a cabo juicios virtuales a partir del 1 de julio.

Porque partiendo del acuerdo No. 05/2020 emitido, desde ya pueden usarse la videoconferencia en tiempo real para las audiencias en los Juzgados Penales Orales y en el de Ejecución de Sanciones, tanto en los casos urgentes, como en las que puedan suspender o poner fin al procedimiento; y además cuando los jueces lo estimen indispensable para garantizar el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales de las personas.

Eso aunado a que en la citada fecha del mes entrante, reanudarán el servicio completo en esas instancias judiciales, incluso el de adolescentes, dándole prioridad a las audiencias programadas y quecancelaran por el paro de labores por la urgencia de salud; y lo mismo sucederá con las apelaciones, pues continuarán con las que estaban en trámite, lo que podrá consultarse en el portal web del STJ, www.stjsonora.gob.mx. ¡Qué tal!

En esos términos está esa nueva determinación del Poder Judicial, que se suma a la recienterealización de la primera convivencia familiar supervisada, vía una videollamada, en la que un menor de edad interactuara con su abuela materna, en un hecho que tuviera lugar el pasado fin de semana; aunado a que igual se contempla que en las materias Civil, Familiar y Mercantil, se dicten las resoluciones que quedaron pendientes. ¡Órale!

Luego entonces con eso se pone de manifiesto, que así van de avanzada Gutiérrez Rodríguez y compañía, al aflorar que el siguiente salto a la modernidadserá la operación de un sistema electrónico o virtual para recibir demandas y atender determinados asuntos en esos ámbitos, que el usuario podrá utilizar de manera sencilla y segura desde el sitio web del STJ, según reglas que serán dadas a conocer en su momento. De ese vuelo.

