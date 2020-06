Sigue destanteando AMLO con Covid-19

Sigue destanteando AMLO con Covid-19…La que sí que debió haberle dicho al “Pejidente”, Manuel López Obrador, ¡no me ayudes compadre!, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al por un lado ella estar radicalizado las medidas para que la gente se quede en casa, pero por otro él ayer volvió a exhortar a la población a salir y no estar inmovilizada, porque a su “juicio” ya se “domó” la epidemia del coronavirus.

Es por eso de la confusión que hay entre la ciudadanía, por ya no saber a quién creerle, porque en tanto que las autoridades locales manejan que se está en alerta máxima contra esos resfriados, lo que es López Obrador insiste en que ya no pasa nada y que hay que recobrar la libertad, porque según él ese mal ya no los rebasó, cuando la cruda y enferma realidad dice todo lo contrario, con los miles de casos diarios. De ese tamaño.

Tan es así que hasta la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ya les recomendara a los operadores de Salud en México, de los que es vocero Hugo López-Gattel, y al que por cierto ese organismo lo acaba de designar como consultor para crear un manual de prevención, el que no estén enviando mensajes encontrados, por eso destantear a los mexicanos, que de por sí ya están desesperados por lo de la cuarentena de tres meses.

Pero con todo y esos insaludables bandazos de Andrés Manuel, lo que es Célida Teresa no quiere que quede en su conciencia, el no hacer lo que le toca para prevenir a los hermosillenses, de ahí que desde ayer pusiera en vigor otras medidas más rigurosas, entre ellas el cierre de supermercados y negocios no esenciales, de las 18:00 a las 06:00 horas, salvo farmacias y gasolineras; además de que se frenará el tráfico vehicular. ¡Zaz!

Por esas ser las disposiciones que más inconformidad han causado y es que ahora se requerirá de un permiso de tránsito, que será gratuito y no con un fin recaudatorio, para circular por las calles en automóvil, ante lo que López Cárdenas ya dio la cara, al emitir un mensaje en el que aclara que serán medidas temporales, en lo que se pasa del semáforo rojo al naranja, para que se reactiven más actividades económicas. De ese pelo.

O séase que la “Presimun” emanada de Morena así está dando un paso al frente, para cumplir con su deber, aún y cuando reconoce que no espera que le aplaudan, por estar muy cierta de que es una estrategia impopular, pero que aún así se tienen que implementar, por como en Hermosillo se han registrado el 35% de los más de 5 mil contagios contabilizados hasta el momento, con más de 400 muertos en todo el Estado.

Eso al declarar que lo más fácil hubiera sido el hacerse “tonta” o el “nadar de muertita”, pero por ser el último eslabón, después de la Federación y la instancia estatal, es por lo que no se ha quedado cruzada de brazos, con todo y el efecto en contra que le ha representado, y no es para menos, al recordar que ya murió un policía y un bombero por esos catarros; en tanto que ahorita otro agente y un “tirabichi” están entubados. A ese grado.

Así que para los que han señalado que esas nuevas restricciones son ilegales, Célida ya les mandó a decir, que por encima del derecho al libre tránsito, están las garantías a la salud y la vida, en lo que es algo que sabe por ser de profesión abogada, de ahí que apuntillara estar facultada para aplicar sanciones, como las multas de mil 738 pesos a los automovilistas, y de $9 mil 991 pesos a los comercios que permitan la entrada sin cubrebocas.

Aún y cundo precisara que son ordenamientos que no aplican para los abarrotes o “tanichis” -qué moderno-, pero sí para los Oxxos y demás, y más después de que el secretario de Salud, Enrique Clausen, dijera que “llegó la hora de salvarnos, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros”, con lo que avalara esas acciones del municipio hermosillense, al remarcar que lo que se haga o deje de hacerse marcará la diferencia. ¡Ups!

Aplazan el uso de permisos para circular …Y lo que vale la pena precisar, es lo que se dijera respecto a la restricción que habrá para la circuladera de carros, después de la 6 de la tarde, y que sólo será con un salvoconducto expedido por el Ayuntamiento de esta Capital, y la cual por algo aplicará hasta mañana, ya que actuarán con ese criterio, por no tener la capacidad por autorizarlos en tan poco tiempo. De ese vuelo.

Por lo que así estuvo el llamado para el del Departamento de Tránsito, Alfonso Durón Montaño, para que operen con tacto y sentido común en los filtros en los que requerirán esas anuencias para desplazarse en los vehículos, y haciéndose hincapié en que los únicos que podrán parar el alto, son los agentes de esa área, es decir, los que portan una camisa blanca, y no los de azul o de la Policía Preventiva. Así la aclaración.

Al suponerse que los que tendrán necesidad de transitar fuera del horario permitido, son el personal del área de salud y los ciudadanos que requieren acudir a citas médicas o a las farmacias, así como los operadores de transporte, público o privado, y de plataformas digitales, y todos aquellos cuya movilidad resulte justificable para el Comité Municipal de Salud, lo que también incluirá a los que trabajen en ese periodo. ¿Cómo la ven?

Y es que el procedimiento para tramitar el permiso de tránsito inicia con el envío de la solicitud al correo electrónico [email protected]; o vía WhatsApp al número 662 (1) 115 886; e igualmente a través de la página del Gobierno Municipal de Hermosillo, www.hermosillo.gob.mx o la línea de Atención Ciudadana 072, cuya aprobación será remitida por medio del correo electrónico, a fin de darle celeridad.

Da espaldarazo a alcaldesa Poder Judicial…Quien vaya que está volviendo a ser el fiel de la balanza legal, pero con un sentido social, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, al sostener que los recientes acuerdos decretados por el Cabildo capitalino, son comprensivos ante la fase crítica que se vive hoy en día por lo del Covid-19. ¡Qué tal!

Pues si bien el también magistrado reconoce que la prohibición del desplazamiento de la ciudadanía sobre el territorio nacional solo puede decretarlo el Ejecutivo Federal, por estar en contra de las garantías individuales, como por ejemplo la libertad de tránsito, pero que lo anunciado por la Comuna se justifica en la búsqueda de evitar más contagios y fallecimientos por la emergencia epidemiológica imperante. ¡Mínimo!

Es por lo que desde su óptica justiciera considerara como una necedad la pretensión manifestada por quienes manejan la posibilidad de recurrir al amparo, por ese disfrazado “toque de queda”, cuando es una reacción que no les queda, a pesar de que pudieran ganarlo, si se toma en cuenta que a la administración municipal la está moviendo un sentido de responsabilidad y con instinto materno, al buscar proteger a sus representados.

No por nada es que Gutiérrez Rodríguez recalcara, que podrán ponérsele peros a las órdenes dictadas por los regidores, al cuestionarse su legalidad, pero que lo que no debe pasarse por alto, es que la intención es la de salvaguardar la integridad de las mayorías, y que es de lo que deben estar conscientes, porque lo que se busca es el bien de todos o beneficio comunitario, al margen de las meras cuestiones legaloides. ¡Órale!

En esos términos está le espaldarazo que titular del Supremo Tribunal le diera a la “Presi”, Célida Teresa López, por encima de que para eso de defenderse “se pinta sola”, pero en esos casos tan álgidos, sí que no hay respaldo que sobre, y más viniendo del mandamás del Poder Judicial, que siempre se ha caracterizado por su sensibilidad y el tener una visión con un sentido muy popular. Ni más ni menos.

Es motivo de arresto el acudir a las playas…Con la novedad de que lo que ya también es motivo de detención y multa, es el desacato a la orden de no estar en las zonas de playas y para prueba está que el fin de semana en Miramar, Guaymas, sancionaran con 1, 500 pesos a quienes desafiaron esa prohibición provocada por la contingencia sanitaria, que en que su mayoría fueron jóvenes. ¡Pácatelas!

Sin embargo es una práctica que se vio en los distintos destinos playeros, como en el de Bahía de Kino, y en San Carlos ni se diga, lo cual se hizo más evidente en los últimos días, a partir de que oficialmente saliera de “vagaciones” la burocracia estatal, lo que denota la necesidad de que se refuercen los operativos policiales para evitar ese relajamiento en los balnearios, por esa enfermedad no estar para vacacionar. ¿Qué no?

Más menos así está el reto para el Comisario General de la Policía de esta Ciudad del Sol, Alberto Briseño Landeros, quien no se sabe si todavía esté operando “a medio brazo” desde su residencia, por aquello de que convalecía del coronavirus, por ser de los funcionarios que resultaran contagiados, de ahí que habrá que ver qué reacción tienen al respecto, con el fin de ahuyentar a los osados y rebeldes bañistas de por estos días.

Con todo y que los de la Barra Sonorense de Abogados, por voz de su vicepresidente, Darbé López, ya salieran a hacerle al “abogado del pueblo”, al calificar esas ordenanzas como draconianas y violatorias al derecho a la movilidad, eso bajo el argumento de que no es el movimiento ciudadano el que genera la propagación del virus, sino la falta de prevención en las aglomeraciones que se han registrado. ¡Palos!

