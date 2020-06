Exhibe Gobernadora poder de convocatoria

Vuelve a la actividad en persona la alcaldesa

Podrían ser “vacilada” divorciadas virtuales

Hasta en camiones revisan contra coronavirus

Exhibe Gobernadora poder de convocatoria…Y con todo y lo cuestionado que es Hugo López-Gatell, el vocero del Covid-19 en México, por ya estar como la Chimoltrufia, por un día decir una cosa y al siguiente salir con otra, pero lo que no deja de ser alarmante, es que ahora revelara que en Sonora debe tenerse cuidado, por la curva de contagios estar en pleno ascenso y con los hospitales casi llenos. ¡Zaz!

Toda vez que algo debe haber de cierto en lo advertido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como lo demuestra que en el Estado se haya impuesto un nuevo récord de infectados en un día, con 217 nuevos casos, para rebasar los 4 mil -4011- e igualmente en lo que tiene que ver con fallecimientos, al sumarse 22, para llegar a 331, por lo que así es como ha seguido esa racha mortal. De ese pelo.

Aunque a nivel nacional están igual o “píor”, por como también el miércoles manejaran una cifra que superara todas las que habían contabilizado hasta ese momento, con 4 mil 883 en 24 horas, para llegar a más de 130 mil contagiados, y cerca de 16 mil muertos, de ahí el porque ahora pronostican que el “pico” de esa epidemia sería a mediados del presente junio, razón por la que en unas zonas perduraría hasta octubre.

Es por eso de la vital importancia que tiene, el que ante esa crisis sanitaria, lo que es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ayer ratificara el llamado Pacto Social para la Nueva Realidad que se vive con esos mortales refriados, en el marco de una inédita reunión virtual que tuviera con los 72 alcaldes, así como representantes del ámbito empresarial, sindicatos y demás sectores, para que ya sea toda una realidad.

Pues dicha alianza estatal propuesta por la Mandataria, marcará la pauta del trabajo coordinado y ampliado que de aquí pa´l real habrá entre los diferentes niveles de gobierno y los diversos actores sociales, ya que vendrá a complementarse con los dos anteriores decretos que emitiera el Gobierno del Estado, junto con el que promoviera la Federación, para regular la atención a la salud y la reactivación económica. ¡Órale!

Casi por nada es que nombre de los presidentes municipales, lo que es el “Presimun” de San Luis R. C., Santos González Yescas, celebrara el llamado a la unión que hiciera Claudia, al reconocer que la mejor “medicina” contra esa pandemia, será el estar en la misma sintonía para trabajar en pro de los ciudadanos, cuidando la salud, pero también velando por el aspecto económico y todo lo demás. Así el espaldarazo.

En esos términos estuvo ese saludable cierre de filas, de ahí que Pavlovich ponderara, que para salir adelante es de suma importancia la unidad con la ciudadanía, pero también la solidaridad de la instancia estatal con los municipios, de ahí que señalara que se tiene que ser realista, al señalarle a la gente lo urgente de aguantar el aislamiento voluntario, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que la máxima gobernante de la Entidad apuntillara con todas sus letras, que una vez más se está demostrando que ante la adversidad los sonorenses son unidos o terminan en un mismo objetivo, como en esta ocasión en que se están sumando a dicho pacto, con la intención de ir en un mismo barco a puerto sano y seguro, al manejarse con los mismos lineamientos y disposiciones contempladas. ¡Mínimo!

A ese grado estuvo el poder de convocatoria de Pavlovich Arellano, como lo exhibe que a ese ejercicio o cónclave virtual se hubieran conectado alrededor de ¡800 personas! de lo más representativo de la sociedad sonorense, entre ellos los ex gobernadores, Samuel Ocaña, Armando López Nogales y Eduardo Bours, lo que habla de que así se dio esa acuerpada, de ahí el porque digan que no pudo haberle ido mejor. ¡Qué tal!

Vuelve a la actividad en persona la alcaldesa…Quien vaya que está dando muestras de tener un muy buen sistema inmunológico, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por como ya ayer volviera con más ganas a la actividad laboral en persona y a todo color, después de permanecer tres semanas aislada en su hogar, a raíz de que resultara positiva a la prueba del coronavirus, al que logró vencer. ¿Cómo la ven?

Así está esa reaparición de Célida Teresa, después del riesgo que le representara ese virus, por cómo es de impredecible, por aquello de que todo le puede pasar al que lo contrae, y es que en su caso ya la dio de alta el neumólogo, Fausto Miguel Pérez Méndez, al cumplir con los protocolos médicos para un paciente asintomático con ese mal, al pasar un par de pruebas con resultados negativos. De ese vuelo.

Porque de acuerdo al reporte médico más reciente, la munícipe no presenta carga viral relacionada con esa enfermedad, de ahí que determinaran su segura su reincorporación a la talacha de campo y ahora sí que inmunizada contra el citado bicho que causa los mortales catarros, por lo que desde ya se le vio supervisando obras, como unas de recarpeteo que realizan en el bulevar Las Quintas, por lo que así estuvo su reactivada.

De tal manera que así está el alivio de López Cárdenas, y sí que “con toda la pila”, por como ayer mismo se pronunciara en favor del Pacto Social para la Nueva Realidad que en pleno “juebebes” oficializara la “Gober”, Claudia Pavlovich, al palabras más, palabras menos, ventilar que se une a esa convocatoria de unir esfuerzos para proteger a “Juan Pueblo”, porque de lo que se trata es de formar un solo frente. Así el apoyo.

Podrían ser “vacilada” divorciadas virtuales…El que coloquial y legal como es, sí que no se anduvo por las ramas, para señalar que en la Entidad no puede implementarse el divorcio por videollamada o sin mirarse a la cara de frente, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Francisco Gutiérrez, por aún no estar contemplado en el Código de Procedimientos Civiles ni Familiares del Estado. Así el dato.

Para el caso es que el también magistrado precisara, que aunque se trata de un proceso moderno, pero es una modalidad que todavía no se ha discutido y mucho menos aprobado en el Congreso local, ni federal, a pesar de que en otros Estados como Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, ya es posible realizar esos trámites jurídicos por medios electrónicos, por lo que ya están más light o “balazo”, que ni los casamientos de Las Vegas.

No en balde es que Gutiérrez Rodríguez considerara como muy preocupantes las facilidades que ahora están otorgando para disolver esos vínculos matrimoniales que deben de ser más formales, porque ahora les están dando hasta la opción de hacerlo a distancia, lo que a querer y no, pero vendrá a fomentar el que haya más quienes se animen a matrimoniarse, a sabiendas de podrán divorciarse por medio de esa modalidad virtual.

Motivo por el cual es que el titular del STJ llegara a la conclusión, de que los legisladores de por estos lares optaron por impedir que “se tome a juego” el matrimonio y esas divorciadas fast track, a fin de que con esa modernización tecnológica no se vuelva una “vacilada” el casarse y luego divorciarse con esas simples videollamadas, por la seriedad y las implicaciones legales que conlleva ese procedimiento. De ese tamaño.

Hasta en camiones revisan contra coronavirus…Para que vean como ya está de peliaguda la emergencia de salud, es que a donde ya llegaron los operativos anticoronavirus, es a los camiones urbanos de Hermosillo, como lo refleja que desde el pasado miércoles el Departamento de Autotransportes de la Policía capitalina, iniciara con revisiones para checar que los pasajeros cumplan con las medidas preventivas.

Al manejarse que es una estrategia aleatoria que llevan a cabo en coordinación con la Dirección General de Transporte estatal, para concientizar a los usuarios y trabajadores de ese servicio transporteril de esta Capital, de la necesidad de que por su seguridad acaten las estrategias de protección y sanidad que ha dictado el Consejo Estatal de Salud, con la finalidad de evitar una contagiadera de esos fatales catarros. ¡Palos!

Y es que los que son los elementos policíacos ahora están abordando al azar los ruleteros, para cerciorarse que el pasaje guarde su sana distancia, así como el que porten cubrebocas, gel sanitizante y guantes, para ayudar a disminuir la probabilidad de que se bajen con el contagio, en lo que es una revisada con la que “matarán dos pájaros de una pedrada”, porque eso asegurará que no vayan con sobrecupo o respeten el aforo. ¡Ajá!

Ante lo que se concluye que Comisario General de esa corporación, Gilberto Landeros Briseño, sí que se había tardado en poner en operación esa práctica de inspección, aún y cuando “no se le pueden pedir peras al olmo”, y menos después de que había permanecido en confinamiento domiciliario obligado, por ser de los funcionarios municipales que han resultado afectados por esa virulencia. ¡Ñácas!

Ya que a lo más que habían llegado hasta ahora, es a la instrumentación de los filtros policiales de orientación instalados en los principales cruceros, con la mira puesta en reducir la movilidad vehicular, pero “se les habían escapado” los “rulas”, ya que no les habían parado el alto, como ya lo empezaron hacer, y agarrando corte parejo, al manejar que abarcarán todas las líneas, para no dejar sentida a ninguna. ¿Será?

