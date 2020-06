Se adelanta la “Gober” con nuevo decreto

Nomás no convence director de Transporte

Que a pesar del riesgo podría venir AMLO

Ofrece buenas cuentas titular de Economía

Se adelanta con nuevo decreto la “Gober”…Y los que han seguido imparables, son los casos de Covid-19, de ahí por qué ya alertaran que los hospitales están a punto de llegar a su máxima capacidad, ante lo que se corre el riesgo de que la atención hospitalaria pueda ser rebasada, de no darse abasto para atender a tantos enfermos por esosmortales refriados que han seguido cundiendo. De ese pelo.

Tan es así que para prueba está que el martes reportaranotros 144 nuevos infectados, para sumar 3 mil 794 hasta esa fecha; así como 18 muertos, para superar la barrera de los 300 -309-, más los que se agregarían ayer, de ahí por qué Sonora permanece en rojo en el semáforo de la Federación, en lo que es un reflejo de que se trata del “píor” momento de esa epidemia, que ya ha causado más de 15 mil fallecimientos en México.

En lo que es unamala sintomatologíaque evidenciaque ya esté sucediendo lo que se vaticinara, de que los nosocomios serían insuficientes para tantísimos pacientes, y tanto del servicio público, como los de la Secretaría de Salud, IMSS, Issste e Isssteson, al igual que los privados, por estarse llegando al grado de que ya casi no cuentan con camas para recibir a las personas graves, al ya estar llegando “en bola”. ¡Tómala!

Es por eso que nivel estatal ya se hubieran visto en la necesidad dehabilitar cinco hoteles en Hermosillo, Guaymas, Plutarco Elías Calles y San Luis R. C., mientras que en los próximos días entrará en operación uno en Obregón, en los que se recibe a los contagiados que sólo requieren de un tratamiento ambulatorios, por presentar cuadros leves o asintomáticos que no precisan de equipo sofisticado. A ese grado.

No obstante y que los que buscaron otras opciones, son los operadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), cuyo director es Pedro Ángel Contreras López, al por medio de su director Médico, Luis Becerra Hurtado, crear el llamado Centro Covid en instalaciones de la Sección 54 del SNTE, después de que se les saturara el Hospital “Ignacio Chávez”. Ni más ni menos.

Así de delicada está esa pandemia por estos lares, y más después de que hace una semana reactivaran nuevas actividades esenciales, como son las de la minería, construcción, industria automotriz y la aeroespacial, con lo que alrededor de 100 mil trabajadores volvieron a sus labores, como lo confirmara el vocero del Plan de Reactivación Económica del Estado, Luis Núñez Noriega, lo que ha generado más movimiento. ¡Vóitelas!

Y ciertamente que así continuará el peligro de que siga empeorando la cosa, a medida dé que continúe esa apertura, al ir cambiando de color la semaforizaciónimplementadapor la esfera gubernamental federal, al calcularse que en unas semanas ya podría estar en naranja, lo que permitiría más movilidad y por ende una mayor transmisión, ya no por los rebrotes, sino por cómo se ha mantenido al alza la incidencia. ¡Ñácas!

Toda vez que así está ese enfermizo panorama, de ahí que no por nade es que el fin de semana la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, convocara aun gran “Pacto Social” para dejar de lado las divisiones de visiones y enfocarse en las acciones para combatir ese mal, al ser de la idea de que la única forma de superarlo, es trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno, junto con los diferentes sectores y la sociedad.

Pero por si eso fuera poco, es que ayer mismo emitiera un nuevo decreto estatal, que complementar el que hiciera público el pasado 25 de marzo, para adaptarse al que ventilara la instancia federal el 29 de mayo, para normar las disposiciones entre la urgencia epidemiológica y la reactivada económica local, bajo la base de los lineamientos técnico federalizados, pero también haciendo corresponsables a los municipios. Así el avance.

Nomás no convence director de Transporte…Y la que no estuvo muy convincente, por haber tenido visos de salirse por la tangente, es la justificación ventilada por el director general de Transporte estatal, Carlos Morales, tocante a las reiteradas quejas del porque las empresas concesionarias no ponen a circular más camiones para que sólo los aborden 25 usuarios por viaje y así evitar contagios por los catarros.

Pues lo que es Morales Buelna salió con que los pasajeros deben hacer conciencia, por lo de la emergencia sanitaria, de ahí que los exhortara a no subirse a los ruleteros, más que cuando tengan que realizar actividades elementales y utilizando cubrebocas, así como manteniendo la sana distancia en las paradas, y en el interior de las unidades, a pesar de que es algo que no pueden hacer, por la falta de ese tipo de vehículos. ¡Palos!

Con todo y que el funcionario manejara, que como parte de las tácticas puestas en marcha ante la “nueva normalidad”, es que dizque a partir del lunes anterior aumentaron en un 20% el plan operativo en esta Capital, lo que todavía está por verse, por lo que con eso en teoría ahora hay más “rulas” en circulación, que es lo que debieron hacer desde hace rato, como lo dispusiera el Consejo Estatal de Salud. ¿Qué no?

Eso por como ya determinaran los expertos en sanidad, que lo que esesa operatividad transporteril, es de las que más foco de infección representan para la población, ante el crecimiento acelerado de contagios hoy en día, pero lo raro es que en ese ámbito no hayan detectado ningún infectado, a pesar delcómo van de apretujados; en tanto que en las filas de los Oxxo para comprar “cheve” ya hubo uno. Así de raro.

A pesar del riesgo podría venir AMLO…Al que consideran que sí que le queda aquello de que, ¡el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe!, es al “Pejidente”, Manuel López Obrador, por ya adelantar que continuará con sus giras presidenciales, desafiando las contagiaderas que hay por las gripes, al estar contemplando cinco Estados, entre los que estarían incluidos Sonora y Baja California. Ese es el riesgo.

En esos términos está “el volado sanitario” que echaría López Obrador, al asegurar que tiene invitaciones para ir a varias zonas, que significarían tres posibles rutas, una que no lo alejaría mucho de la Ciudad de México, como sería la que abarcaría Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala; y la segunda opción es más lejos, que es a Tepic, Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, pero sin viajar en avión.De ese vuelo.

Mientras que otra más distante y para la que sí requeriría irse volando o en una línea área, es la que incluiría a Tepic, Sinaloa, Sonora, Baja Californiay Baja California Sur, de ahí el porque es que todavía estaba “deshojando la margarita”, respecto a qué es lo más conveniente o a donde iría a contaminar gente, por considerarse que eso es lo que anda haciendo, en contraste con las recomendaciones que hay. ¡Mínimo!

Es por lo que muy seguramente que los gobernadores de esas latitudes, desde ya deben estar “cruzando los dedos” para que no les toquen esas riesgosas visitadas de AMLO, con las que no deja nada bueno, a partir del como están los tiempos, por hasta ahora no haberse sabido que haya inaugurado alguna carretera, hospital o demás, sino que solamente hace esos viajes para promocionarse con actos populistas. De ese tamaño.

Aún y cuando dejara entrever, que será hasta hoy “juebebes”, después de reunirse con los especialistas del sector salud, cuando defina el itinerario que más le convenga, para de esa manera seguirse “jugando el pellejo”, como él mismo lo reconociera, al declarar que: “Me cuido, pero es un virus muy traicionero, que nos anda rondando”, lo que ponen de manifiesto que está consciente de que su actuar no es el correcto.

Ofrece buenas cuentas titular de Economía…Quien acaba de rendir buenas cuentas, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, al manejar que al cierre de la semana pasada autorizaron 4 mil 629 apoyos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas formales de la Entidad, como parte del programa estatal Crédito Emergente Covid-19, a fin de responder a las necesidades de ese sector. ¡Órale!

Por lo que así está el acierto con ese esquema crediticio que iniciaran durante el primer mes de la actual contingencia de salud, al instrumentar apoyos para esa clase de empresarios que han resultado afectados económicamente, de ahí que se han asignado créditos blandos de $10 mil, $25 mil y $50 mil pesos, dependiendo del tamaño de la compañía, por lo que de esa forma es que les han “echado la mano”. ¡Qué tal!

Para el caso es que Vidal Ahumada manejara que han realizado 13 reuniones de Consejo para aprobar esos financiamientos, mismos que han entregado a infinidad de rubros, como despachos contables, hoteles, salones de belleza, agencias de viajes, de seguros, alquiler de vehículos, servicios industriales, servicios corporativos, ingenierías y procesos mineros, así como servicios de mensajería, entre otros. Así el dato.

De esa forma es que en las nueve semanas que llevan instrumentando esa modalidad de capitalización, para que esos negocios cuenten con dinero fresco, es que también han respaldado a lo que es el comercio, en su mayoría el que tiene que ver con comercializadoras, papelerías, abarrotes, locatarios, zapaterías, restaurantes, antojerías, ferreterías, boutiques, ópticas, imprentas y todo lo que se le parezca. A ese punto.

Más menos así está el buen saldo que ofreciera el operador de la economía en el Estado, precisando que esos préstamos se han entregado en 37 municipios, entre los que están Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Nogales, Agua Prieta, San Luis R. C., Puerto Peñasco, Álamos, Caborca, Cananea, Empalme, Magdalena, Santa Ana, Ures, Nacozari de García, Cumpas, Fronteras, Naco, Imuris y Bácum.

