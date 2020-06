Llaman a Pacto Social para no partidizar

Llaman a Pacto Social para no partidizar…Y la que no pudo ser más contundente y elocuente, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al convocar a un gran “PactoSocial” para dejar de partidizar las acciones al combatir el Covid-19, al considerar que la única “medicina” para superarlo, es trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno, junto con los diferentes sectores y la sociedad en general. ¡Zaz!

En esos términos está el llamado que hiciera Pavlovich Arellano, en un dominguero mensaje que emitiera, al advertir que se está ante la peor crisis en 100 años, provocada por esa epidemia de fatales resfriados, de ahí que ya haya sido catalogadacomo la del gran confinamiento, y que es por lo que señalara con todas sus letras, que se requiere de la unión de esfuerzospara salir avantes de esa contingencia, que a todos tiene en jaque.

Es por lo que Claudia apuntillara, que es una pandemia que no da tregua, como lo demuestra el efecto mundial y local que está generando, al causarenfermedad, desempleo y pobreza, de ahí que precisara que el enojo, la violencia y politización solo agudizará esa emergencia sanitaria, de la que nadie se salva de estar en riego, así que lo que se haga en materia de prevención, será en beneficio de todos. De ese pelo.

Razón por la cual es que la Mandataria estatal resaltara, que Sonora se sumó a las medidas federales en una actitud de compromiso y responsabilidad, por ser unvirus no entiende de tiempos electorales, como tampoco de campañas políticas y mucho menos de intereses personales, por sólo tener capacidad de generar contagio y muerte, y que es por lo que se han tomado decisiones contra viento y marea para hacerle frente. ¡Vóitelas!

Así que para reforzar aún más esa unidad, pero en este caso en el ámbitoestatal, es que exhortara a esa alianza, en la que las acciones diarias de todos hagan la diferencia entre la vida y la existencia, y en la que cada rubrogubernamental asuma la parte y tarea que le corresponde, incluidos los empresarios, en aras de que “echen el extra” para mantener los empleos y así evitar una debacle económica y violencia. ¡Mínimo!

Ese es el motivo por el que dijera que la Entidad se ha unido al modelo de reactivación anunciado por la Federación, para estar en la misma sintonía, a la par que han trabajado en programas concretos, vía el recorte de gasto para invertirlo en equipamiento médico e insumos en beneficio de la gente más vulnerable, con entrega de paquetes alimentarios y el diseño de créditos para apoyar a pequeños y medianos comerciantes.

De ahí que con sensibilidad la “Gober” ponderara, que la única manera de salir adelante es con un plan incluyente o uno muy especial para un período especial, en el que se reconozca que lo más importante es la salud y economía, lo que sólo se logra con estabilidad y la sumando, de ahí que no sea un tiempo de titubeos, sino más bien de agarrar “el toro por los cuernos”, pero a la vez “bajándole de rayitas” a las grillas. ¡Glúp!

Cunde el coronavirus entre los diputados…Donde sí que van que vuelan para “caer como moscas”, como dijera un médico del IMSS de Tijuana, es en el Congreso del Estado, por como han continuado cundiendo los casos de coronavirus entre los legisladores, y para prueba está el que se agregaran tres más a la lista de víctimascon ese padecimiento, para ya contabilizar seis en los últimos días. ¡Tómala!

Ante lo que se concluye que así han agarrado de encargo esos mortíferos catarros a los diputados y para evidencia está el que ahora fueran Alejandra López Noriega, del PAN; así como Luis Mario Rivera, del partido Verde Ecologista; y Norberto Ortega Torres de Morena, los que anunciaran en sus cuentas de Twitter que resultaron positivos a la prueba contra ese patógeno, de ahí que ya estén confinados o resguardados.

Y es que anteriormente ya habían salido infectados los tribunos priístas, Rosa Icela Martínez y Jorge Villaescusa Aguayo; como también el del PT, Filemón Duarte Ortega, con todo y que es la primera la que presumen que iniciara con esa contagiadera, por ser la que inicialmente se enfermara, de ahí que no descartan y que sea la que esparciera esa virulencia, antes de confinarse en su casa. Es lo más probable.

Aunque cualquiera que sea el caso, pero ciertamente que ante esa media docena de congresistas que ya han sido afectados por esas gripes, que son de pronóstico reservado, porque pueden llegar a ser fatales, sí que ya se hace necesario que le den una satinada o desinfectada a la sede de ese Poder Legislativo, por ya no ser enfermos aislados, sino más bien muy frecuentes o recurrentes. Ni más ni menos.

Aún y cuando ese es un síntoma inequívoco del cómo se ha mantenido la propagación en el Estado, al ya acumularse más de tres mil 600contagios,con casi 300 muertos, entre ellos cinco doctores y una enfermera, entre jueves y domingo, para totalizar 12 fallecidos entre el personal de salud, lo que habla del grado de gravedad, de ahí el porqué del temor que hay entre los integrantes de la Cámara de Diputados. De ese tamaño.

“Salpica” violencia a personajes públicos…La que vaya que cada vez más está alcanzando o salpicando a personajes de la vida pública, es la violencia que campea en Empalme, por como ahora ejecutaran a un primo del ex alcalde de esa ex rielera ciudad, Héctor Laguna Torres, como es Leonardo Laguna Jaramillo, a quien el pasado sábado acribillaran en el estacionamiento de una tienda Oxxo. ¡Palos!

Ya que semanas antes también rafaguearon a un hermano del ex boxeador y ex diputado y hoy director del Icatson en esa localidad, José Luis Castillo, quien finalmente murió en un hospital de esta Capital, al no superar las heridas, en lo estilan que han sido dos sonados hechos que han tenido todo el sello del crimen organizado, por la forma en que los han ejecutado a balazos. ¿Cómo la ven?

Y para mayores señas está el que en esta ocasión no solamente balearan al pariente de Laguna Torres, quien recibió seis impactos entre pecho y espalda, sino que además “levantaron” a una persona más, en una violenta y fatídica acción que tuviera lugar en pleno día, como a eso de las 13:00 horas, en la colonia Moderna Norte, en la avenida 5 de Mayo y calle Josefa Ortiz de Domínguez, por lo que así estuvo ese “ajuste de cuentas”.

En lo que son crímenes que ya están impactando a todos los estratos sociales de esa insegura comunidad empálmense, tan es así que para muestra bastan esos dos botones de los que se hace mención, por como esos sucesos violentos les “pegaran” a sus círculos familiares, lo que es por demás lamentable y por donde quiera que se le vea, pero así estado esa “quema” con olor a pólvora. ¡Pácatelas!

Sin embargo que otra puede esperarse, cuando a la actual alcaldesa guaymense, Sara Valle Dessens, no sólo reiteradamente la han exhibido por medio de narcomantas colocadas en los puentes de esa localidad, sino que además ya llegaron a balearle uno de sus carros estacionados frente a su residencia, por lo que así han estados los mensajes sicilianos que le han enviado, de ahí el porqué de la inseguridad en esas municipalidades. ¡Ouch!

Ignoran camioneros medidas preventivas…A las que sí que les han validolas recomendaciones del Consejo Estatal de Salud para evitar la proliferación del coronavirus, es a las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, por como no han puesto en circulación los 360 camiones que se requieren para que abordo pueda viajar la Susana Distancia. ¡Ñácas!

Casi por nada es que quien de nuevo está “poniendo el dedo en esa llaga” o incumplimiento, es el presidente de la Unión de Usuario de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, al conminar a las autoridades estatales del transporte representadas por Carlos Morales, para que ya se dejen de exhortos y obliguen a los concesionarios a disponer de todas las unidades con las que se cuentan en estos momentos. De ese vuelo.

Si se toma en cuenta de que por más disposiciones que se han hecho, pero lo cierto es que dichos camioneros siguen sin acatarlas, como lo refleja el que hoy en día únicamente haya 190 ruleteros circulando, en tanto que en los centros de pernocta permanecen cerca de 170 sin movilizarse, lo que ha causado que los que andan transitando hayan sido rebasados en su capacidad permitida de pasajeros, que debería ser de 25 por camión.

Porque hasta ahora no ha habido poder humano, como tampoco el de Morales Buelna, para obligarlos a sujetarse a lo dispuesto y proteger a los usuarios, eso a pesarde que por medio de un semáforo de riesgos que acaba de difundir el Ayuntamiento hermosillense, se determinara que esa clase de transporte público es el que más peligro representa para “pescar” es bicho, pero aún así poco les ha importado. Así el dato.

Tan es así que todavía continúan viajando parados en las “horas pico”, al no alcanzarasiento, pero sin que haya quien les ponga un freno, en cuanto a ese desacato,por encima de que Peinado ya tenga la boca chueca de tanto ventanearlos, de ahí que por desconocimiento no esté quedando, sino más bien por una evidente falta de voluntad, ignorando que primero está la vida, antes que el ahorro de co$to$. ¿Qué no?

