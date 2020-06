“Pasan estafeta” sanitaria a los alcaldes

Rebasa el Covid -19 al deficiente Issste

“$e pa$a” $indicato del Ayuntamiento

“Pega” violencia a la Iniciativa Privada

“Pasan estafeta” sanitaria a los alcaldes…Y las que demostraron no tener maldad, a la hora de proteger a la sociedad contra la enfermedad del coronavirus, son las autoridades estatales y para prueba está que ante la demanda ventilada por los 8 alcaldes de Morena y el PT, que exigen reglas claras, en cuento al combate de esa epidemia, es que crearan el programa de coordinación denominado Índice Covid-19. ¡Órale!

En lo que fuera una respuesta inmediata por parte del Consejo Estatal de Salud, al aprobar un mecanismo operativo para pasarles la estafeta sanitaria y entregarle a los “Presimunes” información documentada y actualizada sobre el estado que guarda la pandemia en sus respectivos municipios, pa´ ver si es cierto que “como roncan” o denuncian duermen”, a la hora de tomar acciones para salvaguardar a sus poblaciones.

Porque de acuerdo a lo apuntillado por el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, en su calidad de vicepresidente de ese ente consejal, de aquí pa´l real a los munícipes a losles tocará accionar, en base a esos datos que les proporcionarán, y tomando como referencia el semáforo epidemiológico nacional, para que sean los que definan las actividades esenciales y no esenciales para cada ayuntamiento. De ese pelo.

O séase que esa será la “nueva realidad” en el actuar de los presidentes municipales morenistas y petistas, a partir de que se quejaran delas medidas preventivas, y ¡como al cliente lo que pida!, es queahora tendrán que “agarrar el toro por los cuernos”, al momento de asumir esa responsabilidad, porque ese es el compromiso que conllevará, el que les amplíen sus facultades, en lo que tiene que ver con esa emergencia de salud. ¡Ups!

Pues a partir de esa exigencia que propalaran mediante un desplegado, cuando se suponía que estaban muy conformes con lo hecho hasta ahora contra ese mal, es que acordaran el hacerle llegar a cada municipalidad información al día, del cómo está su capacidad hospitalaria, la incidencia de contagios, la tasa de letalidad, así como los niveles de movilidad, entre otros, para que reaccionen en consecuencia. ¡Vóitelas!

Eso significa que a los “Presis” ahora les estarán delegando la operatividad en sus diferentes localidades, a fin de que hagan lo que crean necesario para reducir la propagación de esos mortales resfriados, pero sin “tirar la bolita para otro lado”, como esta vez lo hicieran, eso a partir del cómo esté la alerta epidemiológica, para que definan las labores económicas, sociales y comunitarias en su demarcación. Ese es el reto.

Luego entonces con eso ya no tendrán a quien echarle la culpa, en caso de que ese virus cunda en sus ciudades, por estar presionando para que se levanten las restricciones y la gente ya pueda salir a las calles a trabajar, porque es a los que les tocará regular los protocolos de sanidad y prevención, por lo que ese es “el tiro que se estarán aventando”, como dicen los chavos, por demandar un respeto a la autonomía municipal.

Ciertamente que sí que escogieron un mal momento para pedir ese control, para el que no se ve que tengan capacidad, por esa contagiadera está en su “píor” momento, como lo demuestra que el jueves hayan muerto tres médicos del IMSS de Obregón; y el viernes en Hermosillo un bombero, en tanto que otros cuatro resultaron positivos y aislados, para sumar 3 mil 333 enfermos en Sonora, con casi 300 muertos. ¡Palos!

Casi por nada es que ayer la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, anunciara lo que ahora llamara un Pacto Social, el cual incluirá a todos los sectores y ámbitos de gobierno, al igual que a la sociedad civil en general, para que todos desde sus trincheras se sumen contra virulencia, que para nada ha sido “domada”, como dijera el “Pejidente”, Manuel López Obrador, sino que más bienya está rebasada. Así la alianza.

Rebasa el Covid -19 al deficiente Issste…Por si quedaban dudas, de como el Covid-19 ha rebasado a todo mundo, ahí tienen que el director de la clínica del Issste de Obregón, Severo Castro Paz, reconociera que esos mortíferos catarros ya los han superado, al por un lado reducirles la plantilla de médicos, y por otro no alcanzarles los recursos para atender a tanto enfermo en ese contagiado municipio. ¡Pácatelas!

Aún y cuando el sentir general que hay, es de que los servicios médicos de esa institución de salud federal desde hace rato que estaban deficitarios y para seña está el que antes de esas gripes, lo que es para una simple cita con un especialista de tercer nivel se tardaban de tres a seis meses, aunque lo que ahora “no tiene perdón”, es que ante esa contingencia, en vez de contratar más doctores, ahora tienen menos. ¡Glúp!

Ante lo que deducen que han ido de mal en peor, y ante la evidente negligencia del fantasmal delegado de ese instituto, un tal Sergio Morales García, por como fuera Castro Paz el que “pusiera el dedo en esa llaga” o deficiencia, al públicamente reconocer una disminución en la plantilla de los galenos, así como en cuanto a insumos y equipos con los que cuentan para auxiliar a ese tipo de pacientes. Ni más ni menos.

Así de grave está ese déficit que enfrentan, por como el operador de ese nosocomio revelara, que están con solo el 20% de trabajadores, de ahí que prácticamente no tengan “doítores”, porque entre los que tuvieron que enviar a sus casas por tener más de 60 años, y quienes no quieren ir a laborar por miedo, de ahí que solicitaran “vagaciones”, es que casi casi se quedaran solos para tratar de aliviar a la derechohabiencia federalizada.

“$e pa$a” el Sindicato del Ayuntamiento…Y por los tiempos ya no están para $olapar privilegio$ sindicales, es que aflorara que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, le dejara de pagar un bono de “puntualidad” aun total de 190 empleados del Ayuntamiento que se encuentran en proceso jubilatorio, en lo que consideran que es un vil abu$o disfrazado de derecho, porque nomás no se presentan a trabajar. ¡Tómala!

Luego de que Célida Teresa destapara, que son alrededor de 200 burócratas que llevan años en sus casas recibiendo su sueldo íntegro, derivado de que sus solicitudes de jubilación aún no han podido ser recibidas en el Isssteson, por no cumplir con el tiempo debido para retirarse, pero en el ínter les habían estado liquidado esa bonificación, que se supone que únicamente debe ser para los que acudan a chambear. ¿Qué no?

Sin embargo y como era de esperarse, quien ya saltó para defender esa prebenda con visos de vaquetonada, es el cabecilla sindical, Salvador Díaz Olguín, al manejar que esa bonificada que les pagan cada cuatro meses y que equivale a seis días de salario, es por haber laborado tres décadas, lo que estilan que aquí y en China es un exce$o, de ahí por qué López Cárdenas lo tachara de innecesario y lo suspendiera. ¿Cómo la ven?

Razón por la cual es que el tildado de agitador de Díaz Holguín ya amenazara con que están a la espera de informarse en los tribunales, para proceder a realizar posibles protestas y el interponer una demanda contra la administración municipal, por negarse a esa pagadera que es más que evidente que está de más, por ser de esas que tienen tintes de $aqueo en perjuicio de los dineros públicos, y en este caso de los municipales.

No obstante y que Célida dejara entrever que esa descontada solamente es“pa´ abrir boca”, al adelantarle al “Chava” Díaz y su pandilla, que ya les detectaronotras cláusulasde esa clase en el leonino Contrato Colectivo de Trabajo, que son inadmisibles, así como insostenibles, de ahí por quéno han sindicalizado nuevos trabajadores y mucho menos han concedido permisos jubilatorios, por dé a cómo se han ido de pa$o.

“Pega” la violencia a la Iniciativa Privada…Con el que la ola de violencia que azota a Obregón ya tocó a la Iniciativa Privada, es con el espeluznante asesinato del vicepresidente de la Canacintra en esa ciudad, Rodrigo P.R., luego de que a las 8:30 horas del sábado su cuerpo fuera encontradodecapitado en calles del Valle del Yaqui, en el interior de un pickup Toyota Tundra, doble cabina, de color gris.Así de trágico.

A ese extremo estuvo el sadismo con el que ejecutaran al citado dirigente empresarial, quien era director regional de Latinoamérica, una empresa ubicada en el área industrial, y además reconocido por su interés de mejorar a esa región, de ahí por qué sea un hecho de alto impacto que consternara al primer círculo de empresarios de por esos rumbos, por según esto tener todo el sello del crimen organizado. De ese tamaño.

En lo que es un crimen con el que se pone de manifiesto, que ya ningún estrato social y económico se está salvando de ese ambiente violento, que se ha recrudecido por esos lares, si se analiza que semanas atrás también privaran de la vida a un promotor de medios de comunicación, al que junto con sus escoltas, dos policías municipales, lo acribillaran al salir de un restaurante, también muriendo uno de los agentes.

Y es que en esta ocasión esa inseguridad ya “le pegó” directamente a uno de los organismos empresariales más emblemáticos, como es el de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la que era el segundo de abordo Rodrigo, de ahí el porque la conmoción y los asegunes no se hicieran esperar, y no es para menos, por la sanguinaria forma en que mataran, y que es como lo localizara la Policía Municipal.

De tal manera que al margen de que la Fiscalía General de Justicia del Estado abriera una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, pero lo cierto es que porcómo lo perpetraran, es de los que ya cae en la esfera de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que ha estado “pintado”, Pavel Núñez Moreno, si se parte de que no se les han visto mayores resultados, sino todo lo contrario. ¡Ñácas!

