Queda en evidencia alcaldesa guaymense…Donde ha seguido pasando cada cosa es en Guaymas, evidenciando a la alcaldesa, Sara Valle, como ahora con la muerte del joven Jesús Guadalupe, de 16 años de edad, quien a mediados del pasado mes de mayo, cuando circulaba en una motocicleta, fuera arrollado por un taxista que no contaba con seguro y según esto fue encubierto por las autoridades municipales. De ese pelo.

Pues a pesar de que la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de guaymense recomendara cesar a un médico legista y tres elementos del Departamento de Tránsito involucrados en dicho “accidente”, en el que falleciera el mencionado menor, después de una investigación que hicieran, a raíz de una denuncia interpuesta por la madre de la víctima, la negligente realidad es que los citados vividores públicos continuaban activos.

Y es que en la resolución que emitiera la aludida instancia de esa municipalidad porteña, se confirma lo que previamente se ventilara, de que aunque el jovencito estaba inconsciente y con múltiples lesiones que se apreciaban de gravedad, aún así el denunciado galeno certificó que sus heridas tardaban menos de 15 días en sanar, lo cual consideran que no lo hizo por razones de peso, sino tal vez de muchos pe$o$. ¿Será?

Sin embargo tal parece que la complicidad llegó a tal grado, que aún y cuando en los días posteriores los operadores de Valle Dessens anunciaron que ofrecerían una rueda de prensa para definir una postura, en torno a esa muerte que consternara a los guaymenses, finalmente de última hora la cancelaron y desde entonces han tratado de “echarle tierrita volada” a ese escándalo, porque ni siquiera han suspendido a los acusados. ¡Ñácas!

Ya que desde la tachada de inepta e insensible de Sara, hasta el director de Seguridad Pública, pasando por presidenta de la Junta de Honor, Contralor y demás, simplemente no han dado la cara al respecto, de ahí que sigan los reclamos de justicia, y no es para menos, por ese aparente caso de influyenti$mo. ¡Tómala!

O séase que es otra raya más, y no para el tigre, sino para la munícipe emanada de la coalición de Morena-PT-PES, a quien por algo nomás no le ha faltado, razón por la cual es que una y otra vez incluso ha aparecido amenazada en sendas narcomantas, llegándose al extremo de que ya le rafaguearon un carro estacionado frente a su residencia, lo que explica por qué ha seguido acrecentándose su mala fama. ¡Zaz!

“No pintan bien” las pintas contra Catedral…Lo que vaya que volvió a “meter ruido”, es que esta semananuevamente la Catedral de Hermosillo amaneciera con pintas de protestas, por eso “no pintar” nada bien, por a todas luces ser manifestaciones de intolerancia llevadas al extremo, por reaccionarios que se esconden en el anonimato, quienes sí que “no tienen perdón de Dios”, por rayonear la casa del Señor. ¡Órale!

Toda vez que es una acción que le abona a la polarización y antagonismo social, en vez de buscar el diálogo y la reconciliación, como ya se los revirara la Arquidiócesis de esta Capital, vía su vocero, el sacerdote Luis Alonso Cobácame, por “el sermón que les echarán” a los autores, al apuntillar que todas las expresiones y manifestaciones son bienvenidas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad y sin afectar a terceros.

Luego de que el jueves, en el exterior del citado emblemático templo católico aparecieran frases con pintura roja que hacen referencia a las exigencias de justicia por lo del siniestro de la Guardería ABC; así como a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa; e igualmente a las condenas contra la pedofilia y puras de esas demandas, en su mayoría de carácter nacional, las cuales tienen tientes de desestabilización.

Y más porque ese atentado perpetrado a la vieja usanza, tuviera lugar en la víspera del onceavo aniversario del incendio de la Guardería ABC, en el que murieran 49 niños, con decenas de lesionados, de ahí el por qué Cobácame Rodeles señalara, que esa clase de hechos desacreditan la legitimidad de esos movimientos, por en apariencia sacarlos de los cauces legales, con la intención de generar dudas.Esa es la percpeción.

No obstante y que Luis Alonso dejara muy en claro, que no creen que los de la ABC estén detrás de ese condenable suceso, sin embargo y por encima de lo que lamentara, precisó que no interpondrán una denuncia por algo que evidentemente es un acto que va más allá del vandalismo, como dando a entender que mejor “se lo dejarán al de arriba”, para esperar a que haya una “justicia divina”. Así “están poniendo la otra mejilla”.

“Paran el alto” a cervecera$ y borrachos…Y la que sí que “se ha fajado las enaguas”, para pararle el alto las cerveceras y de paso los borrachos, es la presidenta municipal de Aconchi, Celia Nares, por cómo ha llegado al extremo de no permitir el ingreso de los camiones de esas distribuidoras de “cheve”, para que no le surtan a los expendios y establecimientos donde la venden y así evitar la propagación del coronavirus.

Porque a decir de Nares Loera, la compradera de esa clase de bebidas alcohólicas propician aglomeraciones y el que hagan unos fiestones en las áreas campestres de los márgenes de los ríos, de ahí que optaran por reforzar las tácticas de sanidad y seguridad en esa municipalidad, después de que se registraran dos casos de esa enfermedad en el municipio vecino de Baviácora, de ahí que de esa manera se están “curando en salud”.

Casi por nada es que la citada “Presi” poco le faltó para que dijera, que ¡con todo y la pena!, pero que así han estado frenando esa distribución de “agua loca” por esa zona serrana, por cómo se han visto en la necesidad de devolver esas unidades que han llegado cargadas, de ahí que algunas hayan querido “madrugarles”, al aparecérseles muy de mañana, pero aún así las han detectado y dicho “pa´ tras los filders”. ¡Tómala!

Eso porquemanejan que la bragada de Celia se ha amparado en que no es una actividad esencial, para poder retachar a esas cervecerías, al asegurar que con eso tienen todo el derecho del mundo para decirles que se regresen por donde llegaron; además de que desde las 20:00 horas de la “nochí” las patrullas de la Policía Municipal hacen recorridos para checar que ningún negocio esté abierto. Así la prevención.

“Traen a las carrera$” a titular de la Conade…A quien como nunca “la han traído a las carrera$”, es a la ex atleta, Ana Gabriela Guevara, pero no crean que por lo del coronavirus, o lo deportivo, sino más bien por las denuncias que han interpuesto en su contra por presuntas corruptela$, en lo que ha sido su criticada administración al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). De ese vuelo.

De ahípor qué estilan que en los últimos meses la ex velocista nogalense ha caído en desgracia, y también de la gracia del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, por la sana distancia que éste ya ha guardado en torno a su denunciada persona, y no precisamente por lo de la epidemia de los catarros, sino más bien para que ya no lo impliquen con ella y esa seguidilla de supuestas tran$a$ que le han sacado a flote. A ese grado.

Derivado deque por encima de que Guevara Espinoza ha querido justificarse con que son puros “golpetellos” políticos, en contraparte ahora es la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad de Veracruz, la que la demandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de extorsión, por un monto de más de $16 millones de pesos, entre otras vaquetonada$ que le imputan. ¡Pácatelas!

Al ser acusada de pedirle sobornos a la mencionada compañía, a cambio de asignarle de manera directa un contrato de “Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, con vigencia del mes de agosto a diciembre del año pasado, y para lo cual ventilan que exigían un pago previo por la asignación, y ya después un porcentaje sobre el monto de lo contratado, por lo que así está esa “quemada” a nivel nacional. ¡Qué tal!

En lo que es una leperada en la que igual involucran al subdirector general de la Conade, Sergio Monroy; así como a Omar Hernández y Armida Ramírez Corral, colaboradores, u “operadores” de Ana Gabriela, por lo que de esa forma es que “del plato a la boca se les cayera la dizque “mochada”. Así la mala fama.

Comparten experiencia sobre el coronavirus…La que con conocimiento de causa acaba de establecer contacto con su homóloga de Pohenix, Kate Gallego, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al sostener una reunión virtual para compartir experiencias, acciones y estrategias por lo del Covid-19, eso porque son ciudades hermanas, y es que la “Presimun” emanada de Morena ya salió positiva a ese mal. ¡Ups!

En esos términos estuvo ese acercamiento de Célida Teresa con Gallego, que es la tercera mujer en tener el puesto de Mayor desde la fundación de esa urbe de Arizona, además de ser la Alcalde más joven de las 10 metrópolis más grandes de Estados Unidos, con el propósito de compartir el cómo han manejado esa urgencia en dichas localidades capitalinas y buscar soluciones que puedan aplicar de ambos lados de la frontera.

Es por lo que entre las temáticas que abordaran están las dela reactivación económica y el distanciamiento social preventivo en los sectores público y privado, así como el sistema hospitalario y la educación, aún y cuando los últimos no son de competencia municipal, pero como sí tienen un alto interés entre los hermosillenses, es por lo que los incluyeran en el análisis que hicieran de los efectos causados por esas gripes.

