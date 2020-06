¡Andan! como si ya no hubiera epidemia

Les “pega” el coronavirus a los diputados

Muestran voluntad en Supremo Tribunal

Llegarán a su fin clases virtuales de SEC

Andan como si ya no hubiera epidemia…Y tal como se esperaba, al empezar el pasado lunes la “nueva normalidad”, después de la cuarentena por el coronavirus, también se disparó la movilidad en esta Capital, a raíz del reinicio de las actividades de sectores como el automotriz, minero y de la construcción, a pesar de que Sonora aún está con “los focos rojos” en el semáforo epidemiológico de la Federación. ¡Zaz!

Y es que con la terminación de la llamada Jornada Nacional de la Sana Distancia se generaron muchas dudas, por las mayorías creer que ya podían salir a la calle como “Juan por su casa”, cuando la instrucción sigue siendo la de quedarse en sus hogares, como una y otra vez lo ha señalado la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de ahí que el domingo emitiera un mensaje de alerta, previo a ese nuevo mañana del 1 de junio.

Sin embargo y a como la gente comenzó a moverse, por haber una movilización del 67% en la Entidad, cuando debería ser del 25%, todo hace indicar que los ciudadanos están pasando por alto que el Estado está en un alto riesgo de contagio, al punto que manejan que cualquier persona que ande fuera puede ser portadora de ese letal virus, que aquí ya ha provocado más de 200 muertes, y superado los 2 mil 500 infectados. ¡Vóitelas!

Tan es así que lo que es en Hermosillo trascendió que el tráfico vehicular aumentó de unos 30 vehículos en circulación el fin de semana, a más menos unos 50 mil en el “San Lunes”; además de observarse largas filas en las instituciones bancarias, así como en los establecimientos comerciales permitidos para abrir, como los supermercados y de venta de alimentos, por lo que a ese extremo está ya el relajamiento ciudadano. ¡Palos!

Porque con todo y que el vocero para el Plan de Reactivación Económica estatal, Luis Núñez Noriega, dijera que habían regresado a chambear más de 80 mil trabajadores, pero como que no era para tanto movimiento en la vía pública, si se analiza que las empresas autorizadas lo habían hecho con sólo el 45% de su planta laboral, además de que en su mayoría son trasladados en transporte de las compañías. De ese pelo.

Es por eso del peligro que significa, el que crean que ya terminó esa epidemia, cuando todavía ni se ha permitido la apertura de los comercios en general, así como son guarderías, escuelas y negocios que prestan diversos servicios, a los que se identifica como de los no esenciales, pero lo cierto es que en las vialidades ya puede verse hasta a los plomeros, albañiles y carpinteros, entre otros, saliendo a talacharle. ¡Ñácas!

Más menos así se está dando esa salidera y en el “píor” momento, por estarse en la fase de más contagiadera de esos mortales resfriados, como lo advirtiera el mismo subsecretario de Salud en el País, el polémico de Hugo López.Gatell, al anticipar que la primera semana del presente ardiente junio sería la de mayor propagación por estos rumbos, y para seña está el que ya sean por cientos los que se infectan diariamente.

Les “pega” coronavirus a los diputados…Donde sí que les urge una satinada o desinfectada, es en el Congreso del Estado, por como a los diputados les ha estado “pegando” el Covid-19, por hasta ahora ya ir tres infectados por ese bicho, que vaya que no está distinguiendo colores partidistas, porque lo mismo ser del PRI, que del PT, entre ellos el petista, Filemón Ortega Quintos; y el priísta, Jorge Villaescusa Aguayo. ¡Glúp!

Eso luego de que la primera que diera positivo a ese mal, el pasado 26 de mayo, es la congresista tricolor, Rosa Icela Martínez, de ahí que permanezca aislada y en observación médica, y además con la sospecha, de que es quien pudo esparcir esa virulencia en el recinto del Poder Legislativo, sobre todo entre sus más cercanos o de la misma bancada, como es el caso de Villaescusa Aguayo, por lo que así está la incertidumbre.

Aún y cuando Filemón confesara, que supone que enfermara por haber realizado varios recorridos por hospitales de Navojoa y Huatabampo, por desde ahí presentar una sintomatología representada por fiebre y malestar general, y que es por lo que se hiciera la prueba, con lo que a la postre pasó a ser parte de las estadísticas de esos catarros, que empezaran en China y para los que todavía no hay vacuna ni tratamiento.

En tanto que lo que es Jorge, a través de su cuenta de Twitter ventiló que lunes recibió los datos del estudio que le practicaron y en el que le confirmaron que también está contagiado, pero con síntomas leves, al igual que Ortega Quintos, en lo que es una condición que se espera que no pase a mayores y puedan salir bien librados, a partir de que tengan una pronta recuperación. De ese vuelo.

Así que a como ha cundido esa contaminadera en la Cámara de Diputados, es que pudiera paralizarse la función legislativa, por aquello de que se les aísla a todos los que han tenido contacto con los que han manifestado esos gripones que pueden llegar a ser fatales, dependiendo de las condiciones físicas de cada individuo, de ahí el porque no descartan que muchos tribunos, sí que deben de andar con el Jesús en la boca.

Muestran voluntad en Supremo Tribunal…Quienes están demostrando que por falta de voluntad no está quedando, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), cuyo presidente es Francisco Gutiérrez, por como gradualmente ya están ampliando sus servicios, a partir de la “luz verde” del Consejo Estatal de Salud para reactivar la actividad, siguiendo la línea federal, para hacerle frente al coronavirus.

En lo que es reactivación que se está dando en el STJE, a partir de que en el presente inicio de semana recomenzara la operatividad económica en algunas áreas, de ahí por qué Gutiérrez Rodríguez y compañía pusieran en marcha ese plan para estar a la altura de las circunstancias, a la hora de impartir justicia, pero protegiendo en todo momento la salud de los usuarios y del personal jurisdiccional y administrativo. ¡Ups!

Y para el caso es que adelantaran, que para la presentación de demandas no urgentes en materia Civil, Familiar y Mercantil, ya tienen muy avanzado el desarrollo de un sistema electrónico o virtual que el usuario podrá utilizar de manera sencilla y segura desde el sitio web del PJE stjsonora.gob.mx. y cuyas reglas de operación serán anunciadas en los próximos días, a fin de que ya sea toda una realidad. ¡Qué tal!

Igualmente en lo que tiene que ver con la búsqueda del beneficio de las niñas, niños y adolescentes, que estén en medio de un litigio, implementarán un proceso para que las convivencias familiares supervisadas y las de régimen especial establecido a causa de la situación del juicio, se lleven a cabo de manera no presencial o con la utilización de tecnologías de la información, con la finalidad de cubrir esa necesidad. ¿Cómo la ven?

Pues aunque no ha trascendido, pero lo que son los de ese Poder Judicial no han estado exentos de esas contagiadas, y para muestra está el que en las últimas semanas tuvieran que encuarentenar a personal que se encontraba laborando, debido a que algunos enfermaron por tener contacto directo con portadores de ese patógeno, como en los Juzgados Orales de San Luis R. C., Obregón y Guaymas, así como en “Hornosío”.

Razón por la cual es que entre las estrategias de protección y sanidad, ya mandaran a satinizar las instalaciones y vehículos oficiales, además de colocar acrílicos en las sedes jurisdiccionales, así como tapetes sanitarios, pistolas checadoras de temperatura, y la entrega de cubrebocas, gel y desinfectante en aerosol.

Llegarán a su fin clases virtuales de la SEC…Aunque pareciera que fue ayer cuando iniciaron con ese modelo de enseñanza a distancia, por lo de la emergencia sanitaria, pero lo que es el venidero viernes la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Víctor Guerrero, estará terminado las clases virtuales en Sonora, de acuerdo a los ordenamientos dictados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es decir que de esa forma estarán concluyendo con esa etapa de instrucción educativa, después de que en definitiva suspendieran la asistencia a las aulas para evitar que se enfermaran de resfriado, aunque la finalización del trabajo del profesorado, así como para la evaluación de las y los alumnos de Educación Básica, correspondiente al ciclo escolar 2019-20, deberán presentarse el 6 de julio. Ni más ni menos.

A tal grado que mediante un comunicado la SEP informara que el inicio del ciclo 2020-2021 en las escuelas de ese nivel educativo, tendrá como fecha el próximo 10 de agosto; mientras que en Educación Media Superior iniciará el 3 del mismo mes, con un curso remedial de nivelación; y en Educación Superior no se iniciará antes del 7 de septiembre, si el semáforo Covid-19 se encuentre en verde para el Estado. ¿Será?

En esos términos estará el próximo desafío para Guerrero González, luego de que pasara ese examen que les representara el enseñar al alumnado por diferentes vías del Internet, hasta ponerle fin a lo que restaba a esa escolaridad, a la que todavía le faltaban alrededor de cuatro meses, de ahí que no fuera el “enchílenme otra gorda”, sino todo lo contario, por lo que desde ya se están preparando para la otra o lo que viene. ¡Mínimo!

Al estar de más el señalar, que aunque se supere el periodo más crítico y de confinamiento que ha habido hasta ahora, pero aún así deberá permanecer la nueva cultura del cuidado y limpieza en los centros escolares, por encima de que ya después pueda inmunizarse a la comunidad estudiantil, pero así estará la prevención.

