Será Thalía ‘Estrella Aliada’ de la marcha gay en la Ciudad de México

La actriz, a través de una videoconferencia, dará el banderazo de salida del desfile que se efectuará el 27 de junio

La comunidad LGBTI+ de la Ciudad de México ya tiene a su Estrella Aliada: Thalía, quien dará el banderazo de salida de la marcha del orgullo que se llevará a cabo el 27 de junio, pero que este año será virtual.

La actriz y cantante fue invitada a esta manifestación que iniciará a las 12:00 horas y será transmitida a través del canal de YouTube: Marcha LGBTI CDMX.

La oficina que promueve a la cantante en México confirmó su intervención en este evento que dada la crisis de salud que se vive por el Covid-19 se hará a distancia, pero con unión.

«No va a cantar, pero dará el banderazo inicial de la marcha que será digital», informó la fuente.

Así que la ex Timbiriche se une a esta tradicional marcha gay desde su casa en Nueva York convirtiéndose en más que una reina del evento.

Este martes se dio a conocer la carta de invitación dirigida a la esposa de Tommy Motola para ser partícipe en la marcha y agradecer su apoyo incondicional.

«Querida Thalía, durante años hemos sido testigos de tu crecimiento como artista y de la conexión que tienes con tus seguidores.

«Formas de pensar como la tuya, que respetan, defienden y apuestan por la libertad y el orgullo de ser quien eres, así como el derecho de amar a quien sea que decidas amar, son las que este mundo necesita para ser un lugar mejor», se lee en la misiva.

En la misma se hace referencia a que se requieren de más personas como la cantante para vivir con igualdad.

«En donde se garanticen los mismos derechos al trabajo, a la salud y a una vida libre de violencia y discriminación para todas las personas sin importar orientación sexual, identidad de género, apariencia física, raza, religión, edad, condición de salud o situación económica», se indica.

También se subraya el reconocimiento a su carrera, pero sobre todo el apoyo que siempre les ha brindado.

«Pero principalmente reconocemos que eres una gran artista aliada a la lucha por la igualdad de derechos que durante décadas ha tenido la comunidad LGBTTTI+.

«Es por lo anterior, que queremos invitarte a ser la Estrella Aliada a cargo de dar el banderazo de salida de la edición número 42 de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ que si bien no podrá llevarse a cabo como la conocemos, aprovecharemos que no tendremos fronteras físicas y utilizaremos internet para ser más visibles que nunca, exigir los mismos derechos para todas las personas y demostrar que #ElOrgulloPermanece».

Finalmente, la comunidad expresa en su carta su agradecimiento a Thalía por ayudar a construir un México más amigable, lleno de amor y respeto.

La cantante también participó en el video de «LoveEsNuestroIdioma» de Jesse&Joy, un tema también vinculado con la comunidad LGBTI+.

«Feliz de participar en este proyecto lleno de amor», indicó Thalía en su página de Instagram.