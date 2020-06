Se tambalea la Serie del Caribe 2021

La próxima Serie del Caribe agendada para realizarse en México durante la primera semana de febrero de 2021 se sigue tambaleando.

Aunado a las diferencias que existen entre el Gobierno municipal de Mazatlán y los Venados, equipo sede de la Liga Mexicana del Pacífico, por la concesión para el manejo del Estadio Teodoro Mariscal, el Comisionado de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe le agregó otro punto a tomar en cuenta para poder realizar el evento en el puerto sinaloense.

«En caso de que en México siga la pandemia, no habrá Serie del Caribe», dijo Juan Francisco Puello al portal colombiano El Meridiano.

Sin aclarar si habría un plazo para definirlo, la decisión se tomará con base al semáforo epidemiológico de México y antes de noviembre, cuando estarían arrancando las diferentes ligas invernales de beisbol.

Puello Herrera también visualizó lo que sería del clásico caribeño si a causa del coronavirus no hubiera beisbol en los circuitos miembros de la Confederación.

«Suponiendo que no se celebren los torneos en las ligas, la idea que tengo es que se hagan selecciones y se celebre la Serie del Caribe. Para la Serie del Caribe los equipos pueden llevar los nombres de los países, pero deben llevar el nombre también de sus ligas», comentó.