Se suman en Europa a repudio contra el racismo

El mundo del futbol se unió durante el fin de semana a las protestas por el asesinato de George Floyd y este lunes incrementó el apoyo de clubes como Chelsea y Manchester United.

A través de redes sociales, el Chelsea difundió un mensaje en el que destacó su compromiso en la búsqueda de soluciones para detener la discriminación, la brutalidad y las injusticias.

Como club estamos comprometidos a ser parte de la solución y estamos uniendo nuestra voz a todas aquellas que piden justicia, igualdad y un cambio significativo. Es suficiente. Juntos somos más fuertes”, redactaron los Blues en una imagen con fondo color negro.

Por su parte, los jugadores del Manchester United Marcus Rashford y Paul Pogba utilizaron sus cuentas personales para exponer su sentir sobre lo que ocurrió con el ciudadano estadounidense; la cuenta de los Red Devils utilizó una imagen con la leyenda “Unidos contra el racismo” que luce el escudo de la institución.

Rashford afirmó que estuvo ausente del internet porque intentó procesar lo que pasa en todo el mundo y reveló que, al mismo tiempo, pidió unión entre las personas cercanas a él para trabajar y apoyar a aquellos que sufren y necesitan respuestas.

Pogba explicó que se sintió enojado, indignado, triste e incluso asustado tras ver las imágenes de las protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero especialmente al pensar en George Floyd y todas las personas que sufren por el racismo todos los días.

¡Esto tiene que parar de una vez por todas! No hoy, no mañana o el día siguiente, tiene que terminar HOY. Los actos racistas no pueden ser tolerados más tiempo. El racismo es ignorancia, el amor es inteligencia. Basta al silencio, basta al racismo”, redactó el mediocampista francés.