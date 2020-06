Se recupera paramédica de la SS de coronavirus

Tras presentar mejoría en su salud, y después de estar aislada más de 15 días en el Hotel Covid, Cristina Romero de los Reyes se reintegró a su trabajo, ya libre del virus.

La paramédica del Hospital Infantil y del Hospital General del Estado explicó que el primer síntoma que presentó fue la pérdida del olfato y del gusto, después, sintió dolor de cabeza, tos seca y dolor de tórax.

“Lo primero que pensé fue en mi hija, en qué me iba a pasar a mí y a ella, es muy difícil, algo totalmente desconocido, mi niña tiene 6 años y ella no entendía por qué no podíamos vernos como antes”, resaltó.

Es muy difícil no poder abrazarla, besarla, dormir con ella, pero yo prefiero seguirla viendo sana a verla hospitalizada, dijo.

Manifestó que cuando acudió a su unidad médica familiar y le hicieron la prueba, decidieron aislarla en el Hotel Covid, donde fue atendida muy bien, estaba sola, pero siempre recibió mensajes y llamadas, lo que resultaba muy reconfortante era que médicos y enfermeras que la veían siempre tenían palabras de aliento para ella.

Romero de los Reyes dijo que no necesitó hospitalización, solo aislamiento, pues sus síntomas no fueron graves, además, narró su alegría de volver al trabajo y ver a sus compañeros, aunque fue muy duro enterarse de algunos han perdido esta batalla.

La paramédica llamó a la población a acudir al médico desde el primer síntoma y aislarse de su familia y resaltó que es muy importante no automedicarse, ya que puede ser contraproducente y para quienes no tienen aún sospecha de contagio, es fundamental atender la indicación de quedarse en casa.

“A la gente que no termina de creer en esta enfermedad, la invitó a darse una vuelta a los hospitales para que lo vean con sus propios ojos”, concluyó.