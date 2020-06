Se mantiene Real Madrid en el liderato

Sergio Ramos anotó mediante un soberbio cobro de tiro libre, luego de que Vinícius Júnior había abierto el camino al triunfo con otra diana, y el Real Madrid venció 2-0 al Mallorca este miércoles, para volver a la cima de LaLiga.

Pero al líder blanco no lo deja la polémica y, una vez más, una jugada que antecedió al primer tanto generó dudas sobre las decisiones arbitrales.

Vinícius definió con un tiro bombeado tras un pase del croata Luka Modric al minuto 19, pero en la antesala de esa jugada, Dani Carvajal recuperó el esférico dando una carga a Dani Rodríguez.

Esa acción no fue valorada como falta por el árbitro Mario Melero. Los encargados del videoarbitraje tampoco le avisaron que la revisara.

Los merengues cierran la Jornada 31, la cuarta de la nueva normalidad después la pandemia por el coronavirus, como líderes con 68 puntos, misma cantidad que tiene el Barcelona. El criterio de desempate está a favor de los madridistas.

En el Mallorca, que se quedó con 26 puntos en la posición 18, debutó el jugador más joven en la historia de la Liga de España, el centrocampista Luka Romero, de origen mexicano pero que representa a Argentina, quien entró de cambio a los 83 minutos con 15 años y 219 días.

Vinícius aprovechó otra vez la oportunidad de arrancar de inicio, algo de lo que no puede jactarse Gareth Bale, quien volvió a la actividad después de dos juegos en fila sin minutos.

El joven extremo brasileño de 19 años revolucionó el ataque blanco. Antes de su tanto ya había provocado peligro con un disparo que fue tapado por la zaga cuando iba a gol y después de la diana, la mala fortuna evitó un doblete cuando volvió a sacar una vaselina en una gran jugada de conjunto. La pelota se estrelló en el larguero en esa acción al 23′.

El tanto dio tranquilidad a los anfitriones, que regresaron al campo del Estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas como locales ante la remodelación del Santiago Bernabéu.

Mallorca tuvo también una oportunidad de tomar la ventaja cuando el centrocampista ghanés Iddrisu Baba sacó un potente disparo que apenas fue desviado por el belga Thibaut Courtois a los 10 minutos.

En el complemento, la acción de Ramos fue lo más relevante al ratificarse como un cobrador magistral de faltas para darle tranquilidad a la victoria.