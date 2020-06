Se enfrentarán América vs. Chivas en la eLiguilla

El clásico nacional se disputará en los cuartos de final de la eLiga MX

Nicolás Benedetti no pudo evitar a las Chivas, por lo que habrá Clásico Nacional en los Cuartos de Final de la eLiga MX.

Al volante de las Águilas no le fue suficiente apretar en los minutos finales, por lo que solo logró la igualada de 4-4 con Daniel Gutiérrez de Monarcas, club que se despidió así del certamen virtual y de la Liga MX.

Una victoria de Benedetti hubiera puesto a los azulcremas en el tercer sitio de la tabla, pero no pudo mantener la ventaja que logró con el 1-0 y al final logró empatar luego de que el juvenil arquero lo tuviera 4-2.

América se medirá a Chivas que ha mostrado buena cara con Fernando Beltrán en los controles.

Sin embargo, los favoritos seguirán siendo los clubes de Grupo Pachuca pues los Tuzos terminaron en primer lugar de la tabla con 36 puntos, los mismos que el León, segundos por diferencia de goleo.

Pachuca, cuyo mejor representante fue Kevin Álvarez, chocará con Puebla, que tiene a su as en Santiago Ormeño, mientras que el León de Nico Sosa se medirá con Santos.

El último choque de Cuartos de Final lo protagonizará el Toluca, tercero de la tabla, que jugará ante el Atlético de San Luis.

Los cotejos serán a partido único y se disputarán el martes 9 y miércoles 10 de junio.