Se corona León en la eLiga ante el América

La corona de la eLiga MX le pertenece a «Nickiller».

León y Nicolás Sosa se coronaron campeones del torneo virtual luego de vencer 1-0 al América de Santiago Cáseres en la Final, una con mucho nervio para los protagonistas.

Sosa no sabe vivir los partidos sin pasión y nerviosismo. Resopló desde el minuto uno al 90, gritó el gol del triunfo como si se tratara de la vida real. En el pitazo final sacó toda la presión que cargó durante la competencia.

El partido fue tenso, pero Sosa supo controlar a Cáseres quien esta vez no fue tan efectivo en defensa, en su búsqueda por ofender al esmeralda.

Al 18′, Sosa encontró un espacio con Joel Campbell y disparo potente a primer poste para vencer a Guillermo Ochoa, quien esta vez no supo de milagros.

Con la presión por empatar, Santi se volcó al ataque, pero esta vez «Nickiller» fue quien construyó un aparato defensivo impenetrable y que evidenció la frustración del argentino.

Con el pitazo final y el triunfo en sus manos, Sosa lo gritó una y otra vez, volteó a ver a su hermano Sebastián, quien lo acompañó durante la transmisión, para posteriormente recibir una felicitación de Enrique Bonilla, presidente de la Liga BBVA MX.

La Fiera es el rey de la eLiga MX.

Piden salida de El Pijo

Miguel Herrera pagó los platos rotos, luego de que América cayeran en la Final de la eLiga MX a manos del León.

Tras la derrota por 1-0 que sufrió Santiago Cáseres a manos de Nicolás Sosa, los usuarios de Twitter convirtieron el hashtag #FueraPiojo en TrendingTopic, posicionándolo en primer lugar minutos después de la derrota.

Los seguidores de las Águilas le atribuyen a Miguel Herrera la derrota de Cáseres, destacando que perdió otra Final más como DT del Club América.