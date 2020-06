Saturan sistema para tramitar salvoconducto

Hasta que se normalice la operación, en un lapso de dos días, se iniciará con las medidas coercitivas, las cuales ya dieron resultado al disminuir la movilidad en 60 por ciento

No se aplicarán sanciones a automovilistas que circulen después de las 18:00 horas porque que no se han entregado los permisos solicitados debido a que se saturó el sistema, reveló Jesús Alonso Durón Montaño.

El director de Tránsito Municipal, dijo que está medida no se aplicará hasta que se hayan atendido el 100 por ciento de las solicitudes realizadas por ciudadanos que realizan alguna actividad esencial y que requieren circular después de las seis de la tarde.

Sin precisar una cifra, señaló que la plataforma se saturó debido a la gran cantidad de solicitudes que ingresaron el pasado lunes, por lo que esperan que el problema quede resuelto lo antes posible.

Durón Montaño comentó que los elementos de Tránsito no podrán multar al automovilista por no traer permiso en los recorridos que realicen, únicamente en los filtros que se instalarán en vialidades importantes y qué irán cambiando de punto en base a la movilidad.

«Necesitamos estar seguros que el 100 por ciento de las solicitudes han sido atendidas para nosotros poder empezar a aplicar esta medida coercitiva; si no es así, si es por errores, porque tiene mucha carga esta plataforma, no podemos iniciar si este tipo de medidas», aclaró.

Estimó que se pueden atender hasta 10 mil solicitudes por día a través de esta plataforma a partir de que quede listo el sistema.

Insistió, «no se puede sancionar hasta nosotros estar seguros que el ciudadano está atendido. Nosotros consideramos que en dos días estarán atendidos al 100 por ciento las solicitudes; no podemos caer en excesos, sancionar al ciudadano que hizo su trámite y que por problemas técnicos lo multen».

Baja aforo vehicular

Hasta un 60 por ciento disminuyó el aforo vehicular durante el primer día que se puso en marcha las medidas aprobadas por el Cabildo el pasado sábado para la reducir de la movilidad urbana, informó Jesús Alonso Durón Montaño.

El Director de Tránsito Municipal, dijo que se contabilizaron durante el día lunes un total de 20 mil 850 vehículos, que contrastan con las más de 46 mil que se registraron el pasado ocho de junio.

“Queremos dar un agradecimiento a todos los ciudadanos por parte de nuestra alcaldesa y nuestro comisario, por esta positiva respuesta que tuvimos para bajar esta movilidad urbana. Fueron unos aforos muy positivos, estuvimos contabilizando más de 20 mil vehículos, para un lunes, y fueron 46 mil vehículos para el lunes anterior; estamos hablando de una baja en el aforo cercano al 60 por ciento”, dijo.

El funcionario afirmó que de momento la naturaleza de los filtros es informativa ante la necesidad de tramitar un salvoconducto para poder transitar a partir de las 18:00 horas.

Reiteró que sera hasta que el Ayuntamiento de seguimientos a todas las solicitudes de salvoconducto que se empiece a sancionar a las personas que no pueden comprobar una actividad esencial después de las 18:00 horas