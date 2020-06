Salma firma contrato productora de TV

La actriz y productora mexicana, busca desarrollar proyectos televisivos de alta calidad

Salma Hayek y su compañía de producción, Ventanarosa, firmaron un contrato de dos años con HBO Max, reportó Variety.

«Estamos encantados de unirnos a HBO Max y Warner Media. Su equipo de ejecutivos apasionados, talentosos y de mente abierta es un gran apoyo en nuestra misión de hacer una televisión global de alta calidad que explore y celebre la diversidad y la inclusión», aseguro Hayek, fundadora y CEO de Ventanarosa.

Por su parte, Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max, celebró esta unión.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a la excepcionalmente multifacética Salma Hayek y Ventanarosa a la familia HBO Max», dijo Aubrey.

Según el acuerdo, Hayek traerá proyectos a HBO Max primero para un desarrollo potencial.

José Tamez, presidente de Ventanarosa, será su socio productor; SiobhanFlynn fungirá como jefe de producción y desarrollo de la compañía.

«Ventanarosa tiene una historia de dar vida a las historias más vivas y ricas y estamos ansiosos por escuchar todas las maravillosas ideas que surgirán de esta asociación», dijo Joey Chavez, vicepresidente ejecutivo de drama original en HBO Max.

Tamez y Hayek han trabajado juntos en películas como Frida, El Profeta, de KahlilGibran, y Beatriz en la Cena. También produjeron juntos Ugly Betty, así como la película para televisión In the Time of Butterflies.