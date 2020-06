Ricky Martín se siente vulnerable en EU ante discriminación racial

Considera que ser latino y homosexual, además de estar casado con un árabe, lo convierten en amenaza

En medio de las protestas por el abuso policial y la discriminación racial, Ricky Martin manifestó a un programa en línea que siente miedo de su residencia en Estados Unidos.

«Soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los Estados Unidos. Soy una amenaza para esta gente por donde lo veas», señaló a lasopa.com.

Lo anterior lo ha externado el cantante, ahora que el tema de las protestas antiracistas ha crecido en todo el mundo, pues considera que no es algo nuevo, pero sí que ha sido mostrado gracias a la tecnología.

«Yo no crecí pensando que Estados Unidos era así, pero siempre ha estado así. Ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora los ciudadanos grabamos las injusticias», indicó.

Preocupado por su familia, el intérprete ha tratado de alejar a sus hijos de imágenes dramáticas que han ocurrido en las últimas semanas.

«Yo les enseño a mis hijos el amor. Estos últimos veinte días hemos tratad de ver lo menos posible la televisión, ha sido una gran terapia alejar a los niños de la pantalla. Ellos no ven televisión, pero escuchan lo que está pasando».