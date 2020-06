Reportan mil 92 muertes en un día por Covid

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que estamos en un momento muy peligroso ante la pandemia

La Secretaría de Salud reportó mil 92 nuevas muertes más por Covid-19, la mayor cifra para un día, para un total de 11 mil 729 decesos en México.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, precisó que los mil 92 fallecimientos ocurrieron a lo largo de varios días.

La Ssa registró además tres mil 912 nuevos casos confirmados, con lo que suman 101 mil 238 contagiados en el País.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que 303 mil 461 personas han sido estudiadas, de las cuales 157 mil 354 corresponden a casos negativos.

Asimismo, dijo, existen 44 mil 869 casos sospechosos acumulados.

La Ciudad de México ha acumulado la mayor carga de casos junto con el Estado de México y Baja California.

El funcionario mencionó que la tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes es de 13.2 a nivel nacional.Dos semanas atrás, añadió, esa tasa era de 9.5.

Estamos en un momento muy peligroso ante Covid-19

Con el País en semáforo rojo por Covid-19 “estamos en un momento muy peligroso”, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El subsecretario enfatizó durante la conferencia vespertina que hay un “máximo riesgo de contagio” si hoy se sale a la calle

López-Gatell llamó a los empresarios a mantener cerradas las empresas de giros no esenciales, pues no conviene a la sociedad el que ocurran contagios.

“No conviene a las empresas, porque va a ocurrir contagios. Para las empresas que cotizan esto está considerado un riesgo laboral, un incremento de la prima de riesgo. Si tienen un brote en sus empresas tendrán que cerrar. Hay que tener paciencia”, dijo.

Crean comisión sobre mortalidad no observable

Asimismo, informó que integró una comisión técnica para identificar la mortalidad no observable ligada a Covid-19.

López-Gatell, precisó que está integrada por expertos en Infectología y Epidemiología, así como especialistas en sistemas de salud y en análisis de datos, estadística y matemáticas.

«Instalamos desde hace varias semanas una comisión técnica que revisa métodos complementarios para identificar la mortalidad no observable», explicó.

«Todavía no tenemos resultados concretos, incluye revisión de actas de defunción y dictámenes médicos».

López-Gatell dijo que ayer habló con funcionarios del Gobierno español e intercambiaron experiencias sobre este tema, pruebas rápidas y casos leves que no son tomados en cuenta.