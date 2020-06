Reportan 13 mil 170 muertes por covid

La Secretaría de Salud (Ssa) registró 625 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 13 mil 170.

Asimismo, hay 110 mil 26 casos confirmados, 4 mil 346 más que ayer.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, comentó que, desde que inició la epidemia hasta hoy, han sido estudiadas 324 mil 897 personas y, de éstas, 166 mil 49 han dado negativo a coronavirus.

Alomía detalló que los casos activos de Covid-19 en el País son 19 mil 15, los cuales presentaron síntomas en los últimos 14 días. De esta forma, los cinco estados que presentan el mayor número de casos activos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Tabasco y Puebla.

Mientras que, en el número de casos positivos acumulados, las entidades que más han padecido el Covid-19 son las siguientes: Ciudad de México, con 29 mil 580 casos; Estado de México, con 17 mil 815; Baja California, con 5 mil 784; Tabasco, con 5 mil 68; y Veracruz con 4 mil 871.

Están estados en nivel máximo de alerta

El semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud (Ssa) ubica a las 32 entidades del País en color rojo, nivel máximo de alerta epidemiológica.

En conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, detalló que pese a que el mapa está completamente en rojo, existe una particularidad con el Estado de Quintana Roo que podría llevar a que esta entidad vaya transitando a una situación más favorable.

«El mapa nacional está pintado completamente en rojo con una particularidad de cuál es la tendencia de hospitalizados. Para ver por ejemplo el Estado de Quinta Roo que se encuentra todavía en rojo, porque al menos uno de sus indicadores lo está, pero tiene una tendencia estable en sus hospitalizados, eso quiere decir que existe una probabilidad de que este rojo vaya transitando poco a poco a un naranja, a un amarillo, hasta tener una recuperación», explicó Cortés Alcalá.

El director de Promoción de la Salud dijo que otro de los casos particulares es el de Zacatecas, entidad que estaba la semana pasada en naranja y pasó a color rojo debido a que su tendencia de casos hospitalizados está creciendo.

«Uno muy particular, el más particular, es si no me equivoco Zacatecas, que tiene un indicador de cada uno de los colores. Entonces, tiene poca ocupación hospitalaria, eso quiere decir que todavía tiene suficiencia en hospitales para atender personas, tiene una positividad en amarillo, su tendencia de casos hospitalizados, a pesar de tener muy buena ocupación hospitalaria y tener suficientes camas para atender, la tendencia de casos hospitalizados está creciendo, por eso está en rojo», mencionó.

A raíz de esto, Cortés Alcalá aclaró las actividades que estarán permitidas en este escenario nacional.

Entre ellas, el funcionario de salud mencionó que la ocupación hotelera se estará permitiendo en un máximo del 25 por ciento siempre y cuando los clientes que lleguen a los hoteles demuestren que trabajen para una actividad esencial.

Asimismo, en el caso de restaurantes y cafeterías, podrán dar servicio a domicilio al igual que las barberías.

Los mercados y supermercados podrán operar con un aforo máximo del 50 por ciento y permitiendo el ingreso a una persona por familia.

En el caso de parques, plazas y espacios públicos abiertos sólo se permitirá un aforo del 25 por ciento.

Mientras que los gimnasios, albercas, centros deportivos, spas y centros de mensajes seguirán suspendidos hasta que el semáforo de riesgo cambie de color.

El mapa presentado anoche estará vigente del lunes 8 de junio al domingo 14. El próximo viernes 12 de este mes, la Ssa dará a conocer la nueva actualización del semáforo de riesgo nacional