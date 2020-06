Reiteran que no hay medicamento específico contra covid

Entre un 10 y 15 por ciento de los pacientes con Covid-19 van a requerir hospitalización, el resto podrán quedarse en aislamiento en casa y recuperarse con medidas sencillas, informó Marcos José Serrato Félix.

El director del Hospital General del Estado (HGE) detalló que el nosocomio reconvirtió un área para pacientes “Covid” y el resto continúa atendiendo casos urgentes no “Covid”.

Mencionó que el tratamiento del “Covid” leve es solo sintomático, es decir, quitar los síntomas, es una infección viral y al momento no existe ningún antiviral que realmente funcione, no hay un tratamiento que lo prevenga o lo cure, dijo, durante la trasmisión del programa “Hablemos de Salud por Facebook Live.

“Lo que sí funciona es tener un buen sistema inmune que puede logarse durmiendo bien, alimentándose bien, hacer ejercicio de manera regular o sea mantenerse en buen estado de salud”, resaltó Serrato Félix.

Un ingreso de un paciente “Covid” al hospital, explicó, es un ingreso muy diferente al de un paciente regular, por ello les pedimos que llamen primero, la notificación previa es fundamental, ya sea que venga en ambulancia o por sus propios medios.

Serrato Félix refirió la efectividad que han demostrado los centros Centinela, que han hecho, dijo, una función muy buena, toda vez que en ellos se detectan los casos, se hacen las pruebas en las personas que consideran necesario y dan las indicaciones iniciales.

Por otra parte, el director del nosocomio exhortó a la población a donar sangre, pues las reservas han disminuido mucho durante la contingencia y a las personas convalecientes de Covid-19 a donar su plasma, pues puede ayudar mucho a los pacientes graves por esta enfermedad.

Para concluir, Serrato Félix llamó a la población a cuidarse a sí mismos con las recomendaciones ya conocidas como el uso de cubreboca, el lavado de manos y mantener la sana distancia, además de no recurrir a la automedicación.