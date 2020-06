Reiteran llamado a usar cubrebocas en camiones

Se realizan operativos en las unidades en forma permanente

La Dirección General de Transporte del Estado (DGTE) exhorta a los usuarios en Hermosillo a usar cubre bocas al abordar las unidades, incluso en algunas rutas inspectores otorgaron a quienes no los portaban, pero muchos pasajeros los rechazan argumentando que no los necesitan.

Al respecto, el titular de la dependencia estatal Carlos Morales Buelna, comentó que las empresas concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo reportan que los operadores se les proporcionó cubre bocas y únicamente se los quitan para descansar.

Los inspectores de la dependencia realizan operativos permanentes en las diferentes paradas de la ciudad, tres veces al día, y cuando observan que el chofer no porta esta protección se les hace un llamado de atención para que los usen.

En tanto, a los usuarios que no traían puesto cubre bocas se les otorgó uno, pero muchos argumentan que no no creen que exista Covid- 19 y por ello no lo ocupan, resaltó.

Referente al número de pasajeros permitido en las unidades durante la contingencia sanitaria, comentó que las empresas han señalado que no pueden negar el servicio al usuario, pero se exhorta a mantener la sana distancia y usar únicamente los asientos habilitados.

Para cualquier queja o sugerencia, está disponible el WhatsApp 6621 047755, monitoreo de inmediato toma el reporte y se habla con el chofer, puntualizó.