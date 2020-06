Regresará Carlos Bustamante con los Acereros

El cerrador de la Selección Mexicana de Beisbol dijo que está listo para jugar

Luego de que los Phillies de Filadelfia dispusieron de su contrato en los últimos recortes de jugadores, el cerrador de la Selección Mexicana de Beisbol, Carlos Bustamante, aseguró que regresará con los Acereros de Monclova si la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se lleva a cabo.

Así lo confirmó el pelotero en la retransmisión del Juego 7 de la Serie del Rey 2019 organizada por la LMB.

“Hace aproximadamente un mes, más o menos, todas las organizaciones estuvieron dando de baja a muchos jugadores. Lamentablemente, me tocó que me dijeran a mí también, me dieron el ‘release’.

Lamentablemente no voy a poder regresar con el equipo de Filadelfia este año porque hubo muchos recortes”.

“Afortunadamente también porque este año, si Dios quiere y si hay una temporada, voy a regresar con Acereros”.

Bustamante estará jugando su séptima campaña en la Liga Mexicana, donde ya tiene cuatro campeonatos, incluido el más reciente con los Acereros (2013, 2015, 2016, 2019).

Días después de conseguir los últimos tres outs que le dieron el campeonato a Monclova, Carlos fue elegido Relevista del Año 2019 en la LMB.