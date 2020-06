Regresa Keanu Reeves a la comedia En la nueva entrega de «Bill & Ted»

El actor protagoniza, junto con Alex Winter, «Bill & Ted Face the Music», la tercera entrega de la icónica saga de ciencia ficción

Reanu Reeves vuelve a la comedia. El actor canadiense protagoniza, junto con Alex Winter, ‘Bill & Ted Face the Music’, la tercera entrega de la icónica saga de ciencia ficción «Bill y Ted», con la que ambos intérpretes retoman sus personajes casi 30 años después de la última secuela.

El tráiler de la cinta confirma que su estreno en Estados Unidos será este verano.

La segunda película de la franquicia se estrenó en 1991. 29 años han pasado desde la última vez que el público vio a William S. Preston y Theodore Logan. Los dos jóvenes que soñaban en convertirse en estrellas del rock son ahora dos hombres maduros, con hijas ya creciditas y una vida aparentemente monótona.

Pero los dos tipos aún tienen mucha guerra que dar. Si en 1989, en la primera película, ambos, siendo adolescentes, vivieron una fantástica aventura a través de la historia y en la segunda entrega tuvieron que luchar contra versiones robot de sí mismos, ahora a Bill y Ted les tocará cumplir con su sueño frustrado: ser estrellas del rock.

Ambos deberán componer en tiempo récord una canción con la que salvarán la vida del mundo tal y como es conocido.

En esta aventura no estarán solos, puesto que les acompañarán Little Bill y Little Ted, sus hijas, que les ayudarán junto con un buen número de figuras históricas y leyendas de la música. Todo para que el universo continúe en armonía.