Recomiendan mantener calma durante aislamiento

Es normal sentir miedo, sin embargo, cuando éste llega a ser recurrente hay que pedir ayuda

Estar viviendo una situación adversa por la pandemia por el Covid-19 y el confinamiento de las personas, puede causar ciertos síntomas emocionales pues ante toda crisis va a haber cambios adaptativos, que pueden ser cambios físicos, sicológicos o cognitivos, informó Juan Manuel Tong Payán.

El director de Salud Mental y Adicciones explicó que sentir miedo es normal, porque es una cuestión desconocida; sin embargo, cuando ese miedo se vuelve obsesivo, provoca aislamiento, se vuelve irracional y provoca cambios de conducta o pensamientos catastróficos, hablamos de un estado de pánico.

Para mantener la calma y evitar el estrés, el psiquiatra recomendó: mantenerse informado solo por fuentes oficiales de la Secretaría de Salud y seguir las indicaciones que se brindan; conservar la calma y brindarla a la familia: hablar con los hijos de manera que puedan entender la situación que se está viviendo, no difundir videos, audios o información no oficial que solo genera incertidumbre y temor.

Asimismo, mantener a las niñas, niños y adolescentes ocupados en tareas del hogar y recreativas, como lecturas, juegos de mesa, juegos interactivos en familia; realizar ejercicio físico dentro de la casa, de 15 a 30 minutos: esto ayudará a mantener la tranquilidad, a tener buen descanso durante la noche, buen control del apetito y disminuir el estrés.

Además, expresar los sentimientos, no quedarse callado, hablar de las emociones en familia permite liberarlas y sentirse mejor; permanecer en comunicación con la familia, porque esto ayuda a disminuir la ansiedad, llamar a los abuelos, tíos primos o amigos, ya sea por llamada telefónica o videollamada

Detalló que si a pesar de seguir todas estas recomendaciones no se logra una mejoría, entonces debe solicitar ayuda al 911, Línea de Emergencia, donde personal de salud mental debidamente capacitado le ayudará a resolver su problema.

Así mismo, recordó que se cuenta con las Centros Integrales de Salud Mental en el Estado, CISAMES, el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y el Centro de Higiene Mental, Carlos Nava Muñoz, para atención médica.