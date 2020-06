Recomienda Rafa Márquez “resistir” a Lozano

El mexicano consideró que El Chucky tiene una oportunidad que no volverá dos veces, ya que jugar en el Nápoles es una chance única en la vida

A Hirving Lozano le sobran razones para dejar Italia. Rafael Márquez le pide resistir.

El «Chucky» no es del agrado de su técnico GennaroGattuso, el Covid-19 azotó con fuerza en aquel País, donde el estilo de juego se le complica al mexicano.

Aun así, Márquez cree que Lozano está ante una oportunidad que no volverá dos veces pues, a su juicio, jugar en el Nápoles es una chance única en la vida.

«Yo le recomiendo a Hiving que aguante, que tenga paciencia, que resista porque todos sabemos de la calidad que tiene y sobre todo su mentalidad triunfadora. Al final es adaptarse también a las circunstancias, no es fácil jugar en Italia, si bien está en un equipo que es muy agresivo, ofensivamente hablando, también se enfrenta a rivales que defienden muy bien.

«Hirving debe entender que los rivales no le van a dar espacios y ahí siempre sufre por su velocidad. Necesita adaptarse y no desesperarse, aguantar, seguir trabajando, porque sí tiene capacidad para jugar en el Nápoles», dijo Márquez en entrevista.

El «Káiser» militó un año en la Serie A con el Hellas Verona, sabe que el estilo del futbol italiano se complica igual para los atacantes, como para los defensores extranjeros que llegan a Italia por primera vez.

«Si quieres aprender defensa en Italia, vas a tener que aprender la defensa pura. Yo aprendí muchísimo de ellos, pero obviamente no es mi estilo de juego el cual yo pude practicar en Italia.

«El estilo sí es muy diferente a como se vive en otras ligas o campeonatos. Pero se aprende mucho de ellos en la parte defensiva», sentenció.