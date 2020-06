Rebasan polémicas a Ana Guevara

Primero fueron denuncias públicas de deportistas y medallistas olímpicos, después irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y finalmente acusaciones formales ante la Fiscalía General de la República.

Así ha sido el transitar de Ana Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en menos de dos años de gestión.

En este tiempo en el que se ha puesto en duda su capacidad para estar al frente del deporte nacional no sólo por las decisiones que ha tomado, también por el equipo de colaboradores que la rodean.

A los problemas administrativos y quejas de la comunidad deportiva que arrastraba desde el año pasado, cuando hubo atrasos en el pago de becas y de campamentos, entre otras irregularidades, se sumaron este 2020 los resultados de la auditoría a los gastos del primer semestre de 2019 de la Conade por los que la SFP le hace seis observaciones por un daño al erario de 50.8 millones de pesos en febrero pasado.

Tres meses después de esa revelación, se presentó la empresa veracruzana de alimentos CIMCSA, que denunció por extorsión en la Fiscalía General del Estado a Guevara y a varios de sus colaboradores por exigir dinero para la obtención de un contrato para operar los comedores de deportistas y entrenadores en las instalaciones que administra la dependencia.

El 20 de mayo esta misma compañía denuncia, ahora ante la FGR a la ex velocista y a su subdirector general, Sergio Monroy, y al subdirector de Administración, José Hernández, por la extorsión que acusan.

Un día después, la funcionaria asegura a través de un escueto comunicado que siempre se ha conducido apegada a la legalidad y que no ha sido citada por ninguna autoridad.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo público a la medallista olímpica el 29 de mayo al decir en su mañanera que a él «nadie le ha llevado un expediente sobre Ana Guevara», en referencia a la SFP y acusó que las denuncias obedecen a los tiempos políticos que enfrenta el País.