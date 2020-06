Protestan antorchistas por falta de apoyo

Continúan las protestas por parte de familias de colonias populares de Hermosillo, quienes colocaron mantas en diferentes puntos de la ciudad, donde piden a las autoridades apoyo en alimento para poder subsistir en esta pandemia por el Covid- 19.

El dirigente estatal del Movimiento Antorcha, Bernardino Domínguez Cruz, dijo que la colocación de carteles y mantas en la ciudad es para manifestar su inconformidad ante los apoyos insuficientes que han recibido del gobierno los sectores vulnerables en esta contingencia.

Señaló que son más de 10 mil familias de colonias populares en Hermosillo, de los cuales el 95 por ciento necesitan apoyo porque trabajan al día y sólo el cinco por ciento han recibido ayuda gubernamental.

“Es muy lamentable que nuestros sectores más humildes, más vulnerables de las periferias se han visto poco favorecidos con algunos apoyos gubernamentales, pero no sólo ellos, también los pequeños comerciantes fijos y semifijos y ambulantes se han visto muy afectados”, manifestó.

Por parte del Municipio los apoyos han sido insuficientes debido a que no hicieron un orden prioritario tanto de necesidad como de entrega, por lo que se han visto rebasados por las solicitudes de la misma población en esta contingencia y no tienen capacidad financiera para poder atenderlos a todos.

Además de la reactivación de la economía por parte del Estado en sectores esenciales dando pie a la nueva normalidad cuando estamos en alerta máxima por el Covid-19 y las autoridades de salud exhortando a quedarse en casa, y por otro lado, la presión que está ejerciendo la ciudadanía por no tener que comer, quienes tienen que salir a la calle en busca de sustento para sus familias, expuso.

De continuar sin recibir apoyo en despensa para las familias más necesitadas, afirmó que continuarán las protestas en diferentes puntos de la ciudad y en ambos palacios de Gobierno hasta recibir respuesta de las autoridades.

Nosotros hacemos la solicitud para que sean las autoridades directamente quienes entreguen este apoyo a las comunidades más vulnerables, finalizó.