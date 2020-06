Presumen covid en jugadores de Dallas y Houston

De acuerdo a reportes de periodistas de NFL Network, varios jugadores de Dallas Cowboys y Houston Texans habrían dado positivo a Covid-19 en pruebas recientes.

Pese a que los campos de entrenamiento se abrirán hasta julio, tanto IanRapoport como Tom Pelissero, expertos de NFL, anunciaron en sus cuentas de Twitter esta información.

Uno de los afectados sería el corredor EzekielElliott, pues uno de los reporteros que confirma la noticia habló con el agente de la estrella de Dallas.

Rocky Arceneaux dijo el lunes a la NFL Network que Elliott se sentía bien y estaba recuperándose. El agente no respondió de inmediato a mensajes pidiendo más detalles, pero una persona al tanto del diagnóstico dijo a la agencia AP que Elliott había dado positivo en una prueba que se le hizo hace aproximadamente una semana y que puede ser considerado asintomático.

La persona habló a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar en público el diagnóstico.

Los Cowboys no comentaron tampoco el asunto por cuestiones de privacidad.

Solo los jugadores que se reponen de lesiones tienen acceso a las instalaciones de los equipos mientras dura la paralización de actividades por la pandemia. Elliott no figura entre ellos.

El alcance de los positivos podría llegar hasta los coaches y staff de los equipos.

La NFL planea que las prácticas para la Temporada 2020 comiencen a partir de julio-agosto.