Presenta Sherlyn a su bebé

El pequeño André pesó 2.5 kilogramos y midió 51 centímetros, además, reveló que durante el parto sufrió algunas complicaciones

Sherlyn dio a conocer el rostro de su bebé André, a una semana de nacido, en el que da detalles del nacimiento de su primogénito.

«Hola amigos ya estoy aquí… Yo soy André. Nací el 30 de mayo. El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia, pero unos ángeles con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mi, pese 2.5 kg y medí 51 cm, se que durante estos 9 meses me han llenado de amor y buenos deseos y mi mamita @sherlyny y yo les damos las gracias.

«Dios escucho todas sus oraciones y hoy cumplo 7 días y saben qué? Este mundo de amor me esta encantando!», es el mensaje que acompaña a una de las dos fotografías que la actriz compartió.

Además se puede ver también un video, en el que se señala que fue tomado el mismo día en que nació.

Con esta acción, Sherlyn desechó la posibilidad de ofrecer en exclusiva a alguna publicación, las fotografías de su primer hijo y hacerlo más extensivo para los fans.

«A todos mil gracias, por estar al pendiente y por las muestras de amor para @sherlyny y @andrenuestrobebe ellos se encuentran perfectamente bien, adaptándose cada día a su nueva vida como mamá e hijo, a los que están inquietos queriendo ver al bebé, no se dio la exclusiva a ningún medio, ni mucho menos.

«@sherlyny siempre ha sido muy compartida y muy amorosa, los ha hecho partícipe en todo momento de cada parte de su vida y saben que los ama infinitamente», señaló en la red social Criselle, la hermana de Sherlyn.

Y también aprovechó para anunciar que aunque habían tenido complicaciones en el parto, ya todo estaba controlado.

«Como hermana solo les puedo decir, las cosas se salieron de control, vivimos momentos muy difíciles, momentos, de los más duros de nuestra vida… Y el día que André nació, Sherlyn volvió a nacer, es la mejor mamá que he conocido, es una guerrera…

«Agradezco su preocupación y su amor, muy pronto cuando ella esté en condiciones óptimas, les estará contando todo como su gran familia que son», escribió.