Piden reconsiderar encendido de aire en camiones

Además señalan que hay unidades circulando con un número considerable de personas, lo cual también representa un riesgo

Encendido de aire en los camiones fue precipitado porque hay evidencia científica que confirma que el coronavirus puede propagarse a través de la circulación del aire, y más aún en espacios cerrados, señaló Alfonso López Villa.

A poco más de un mes de que prendió el aire acondicionado en los camiones, el representante de los Vigilantes del Transporte en Hermosillo dijo que desde hace dos meses estuvieron luchando porque no se encendieran los aparatos por el riesgo que representaba, pero al no haber contagios en ese momento se precipitaron a hacerlo.

«Aquí vemos que hay unidades circulando con un número considerable de personas y nos llama mucho la atención que la Secretaría de Salud detectó en una fila del Oxxo un contagio y hasta la fecha no hemos tenido ningún pronunciamiento de que haya contagios en los camiones, siendo espacios cerrados(…) eso nos dice a nosotros que alguien no está diciendo la verdad», expuso.

Refirió que hay evidencia científica que confirma que si hay contagios por el encendido de aires en el transporte público donde se aglomera mucha gente, pero al final del día las autoridades nunca admitirán que este incremento se dio por el encendido de estos aparatos.

«El mal está hecho, y alguien debe asumir la responsabilidad y decir ‘me equivoqué’, porque cuando se pudo haber tomado la decisión no se hizo. Si de nuestra parte hubiera sido, no lo hubieran encendido y que circulen las unidades con las ventanas abiertas», enfatizó.