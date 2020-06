Piden hacer uso correcto de cubrebocas

En ocasiones las personas desconocen cómo utilizarlo y ello conlleva a que no tenga efectividad

Por ser una barrera de protección de contagio ante el Covid-19, el uso correcto del cubreboca es de suma importancia, explicó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora, en su participación en el programa “Hablemos de Salud” que se transmite por Facebook Live, indicó que algunas personas no le dan el uso adecuado al cubreboca, por lo que su efectividad se vuelve nula.

“De hecho, un cubreboca húmedo ya perdió su eficiencia, existen muchos tipos de éstos y las personas deben encontrar el que les acomoda mejor y sobre todo conocer las especificaciones que tienen para su buen desempeño”, detalló.

Mencionó que las personas deben tomar en cuenta su tipo de cara para escoger el que le quede más cómodo, además se debe verificar cuál es el tiempo de uso y si es de tela, con qué jabón debe lavarse.

En cuanto a los cubreboca N-95 ó respiradores aclaró que estos son de uso hospitalario, al sellar alrededor de la nariz y boca aumenta el esfuerzo respiratorio y en algunas personas puede provocar mareo, e incluso, resultar riesgoso para su salud.

Si bien el cubreboca es un método de protección personal, dijo que no debe dejarse de lado que tiene que ir acompañado de las demás medidas como el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y la estrategia de Quedarse en Casa.

Por otra parte comentó que muchas personas recurren a la automedicación cuando creen haberse enfermado de Covid-19, lo que no es recomendable, si se tienen síntomas como: dolor de cabeza, fiebre y tos seca, debe acudir al médico para ser valorado y de ser necesario realizarse la prueba para confirmar el virus.

Cruz Loustaunau agregó que el mosaico de síntomas del virus es muy amplio y variado y puede incluir diarrea, pérdida del sentido del olfato, dolor muscular, entre otros; sin embargo, no debe esperarse a tenerlos todos para ir al médico, concluyó.