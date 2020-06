Pide Renato nueva oportunidad en América

Renato Ibarra pidió una segunda oportunidad en el América.

El ecuatoriano colgó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual prometió tratarse y ser un aliado más en la lucha por los derechos de las mujeres.

«Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público, si no lo hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar lo que tenía que decir. Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche en donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física.

«Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día. Pido de todo corazón una segunda oportunidad y por como lo he demostrado en cancha, que no soy violento», expresó en un video.

El pasado 6 de marzo, Renato fue detenido en su domicilio, luego de que su pareja solicitara ayuda por violencia doméstica.

Después de rendir su declaración en el Ministerio Público, Ibarra fue trasladado al Reclusorio por el delito de «tentativa de feminicidio». Fue liberado tras llegar a un acuerdo con Lucely Chalá, quien fuera cuñada del ex americanista Christian Benítez.

El club América separó al jugador, pero después dio muestras de un posible perdón, para no perder el activo económico, sobre todo ahora que las finanzas están golpeadas debido a la pandemia por Covid-19.

El pasado fin de semana, tanto Renato como las Águilas dejaron de seguirse en redes sociales.

El futbolista incluso colgó una foto, el día del padre, en el que muestra una convivencia familiar, contraria a los cuidados que en el Nido le están exigiendo en sus elementos.

Ahora, Renato Ibarra entonó el «mea culpa», toda vez que el América busca traspasarlo en este mercado de verano.

«Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona. Trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados y gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje», escribió el ecuatoriano en sus redes sociales.