Persiste movilidad entre hermosillenses a pesar de llamados a quedarse en casa

Durante un recorrido por el Centro de Hermosillo se observó gran cantidad de personas

Las restricciones que han impuesto las autoridades a comercios y los ciudadanos para evitar que continúe propagándose el virus del Covid-19, no parecen hacer efecto en la gente, quienes siguen acudiendo al Centro de la ciudad a comer, comprar o sencillamente a dar la vuelta para salir del confinamiento domiciliario.

Aunque en menor cantidad que en días pasados, se sigue observando mucha movilidad en las calles del centro de Hermosillo, tanto de vehículos como peatones en las paradas de camiones, el andador del Mercado Municipal, pero no así al interior de las grandes tiendas donde cerca del mediodía se contabilizó poca gente haciendo compras.

Pese a las medidas implementadas por las autoridades estatales y municipales para evitar contagios, algunos locales de calzado, ropa, casas de empeño y telefonía celular también abrieron sus puertas, pero cuidando las medidas preventivas, como la sana distancia, el uso del cubreboca y el gel antibacterial al ingresar al negocio.

Las altas temperaturas también hacen olvidar a la gente las medidas preventivas para protegerse del sol, aglutinándose en algunas paradas del camión.

En un recorrido realizado por Entorno Informativo, se pudo apreciar que algunas personas, principalmente los adultos mayores siguen reacios a utilizar el cubreboca para salir de sus hogares, porque consideran el coronavirus es una enfermedad que inventó la autoridad para manipular a la gente.

“Son mentiras eso del virus, yo no lo uso y no me ha pasado nada, es puro invento del gobierno”, expresó Ignacio Montaño, de 69 años.

Jesús Ernesto Quintero de 76 años coincidió en que el virus que ha afectado la salud de miles de personas, y ha cobrado la vida de casi cinco mil en la entidad es solo un invento de la gente.

“No me gusta usar esas cosas (cubreboca), ni creo que esa enfermedad que tanto hablan en las noticias exista, son puras mentiras”, expresó.