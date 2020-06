Pasional asesinato de exfuncionario federal

La Fiscalía de Morelos confirmó que el asesinato de Alfonso Gamboa Lozano, su madre y tres de sus hermanos, tuvo como móvil la intención de la esposa de apoderarse del dinero de la víctima

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, confirmó en rueda de prensa que el asesinato del exfuncionario federal en el sexenio pasado, Alfonso Isacc Gamboa Lozano, su madre y tres de sus hermanos, tuvo como móvil la intensión de la esposa de apoderarse del dinero de la víctima en complicidad con su amante.

Se explica que el móvil es las dos cosas, es un tema pasional y es un tema económico, eso ha quedado claro en el comunicado y no tiene, no guarda ninguna relación por lo menos hasta donde vamos con este tema, con el servicio público que tenía en la administración pública anterior, todavía no hemos encontrado ningún dato que relacionen estos hechos con el tema de servidor público de una de las víctimas», explicó el fiscal.

El asesinato fue planeado por su esposa Bethzabee “N” y su amante José Carlos, elemento activo de la Marina Armada de México, quien era escolta del exfuncionario; el pasado 21 de mayo él y otros de sus compañeros de la Marina participaron en la masacre.

Efectivamente Carlos José es un elemento en activo de la Marina Armada de México, el cual se encontraba de vacaciones cuando planearon esta ejecución, como lo acaba de relatar el señor Secretario de Gobierno, Carlos José fue escolta de Alfonso cuando era funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí Carlos José se vincula con la esposa, tienen un amorío y ellos planean este multihomicidio”, señaló José Antonio Ortiz, comisionado Estatal de Seguridad.

Actualmente la esposa y uno de los asesinos están detenidos y otros tres están prófugos, entre ellos el amante.

Según las investigaciones la esposa proporcionó el código de seguridad de acceso al fraccionamiento y también abrió la puerta de la casa a los asesinos.