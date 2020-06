Olvidan hermosillenses la sana distancia

La pandemia por coronavirus «ha quedado de lado» para decenas de adultos mayores que frecuentan el andador del Mercado Municipal, ya que sigue siendo punto de reunión e incluso se sientan lado a lado, sin tomar la sana distancia recomendada, y sin hacer uso del cubreboca.

Aunque Hermosillo se la ciudad con mayor número de contagios en Sonora, eso no ha sido un impedimento para que la gente siga «haciendo su vida» de manera normal, algunos incrédulos al virus o bien porque están cansados del confinamiento, pese a las recomendaciones de las autoridades.

Ayer, las personas en su mayoría hombres se encontraban muy relajados platicando entre ellos, escuchando a quienes suelen predicar las palabras de la biblia, leyendo algún periódico o simplemente mirando la gente pasar, sólo por el hecho de no quedarse en casa.

Algunos de las personas ahí reunidas aún se muestran escépticos a que exista el virus del Covid-19, y consideraron que posiblemente se tratase de una estrategia política o cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos:

«Yo nunca he usado eso (cubrebocas); son mentiras del Gobierno nomás para asustar a la gente», expresó Jesús Álvaro Robledo, de 62 años.

«No creo en esas cosas, son inventos del gobierno», comentó Lázaro Acuña de 71 años.

«Dicen mucha cosas en las noticias, pero quién sabe si sea cierto todo eso», dijo Julio César Villa.

Lo cierto es que son pocas las personas que hicieron uso del cubrebocas mientras tenían contacto con otro ciudadano o se evitaron saludar de mano, mientras sigue a la alza la transmisión del virus.