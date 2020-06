Ofrecerá Cedam clases en línea; a partir del 29 de junio

Se pretende dar seguridad y resguardar salud de los adultos mayores

Para priorizar la seguridad y la salud de sus alumnos, los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores (Cedam) impartirán las clases en línea, a través de su página de Facebook, a partir del lunes 29 de junio.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Social en Sonora, Manuel Puebla, quien destacó que las personas que acuden a estos centros, ubicados en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta, son consideradas población vulnerable, ante la presencia de Covid-19.

Agregó que debido a esta situación se tomó la decisión de no abrir las puertas de los Cedam en el corto plazo, a fin de que la salud de los usuarios no corra ningún riesgo.

Manuel Puebla señaló que dada la necesidad de que los adultos mayores se mantengan motivados física y mentalmente, mayormente en esta época de pandemia, a partir del lunes 29 de junio los centros empezarán a trabajar bajo un nuevo esquema.

Explicó que en la página de Facebook de Cedam, diariamente se estarán publicando las distintas clases como son: dibujo y pintura, activación física, yoga, terapia grupal, inglés, baile y computación, donde todos, alumnos y no alumnos, podrán acceder a ellas sólo conectándose a esta red social.

“La idea es seguir brindando compañía y cercanía virtual a los adultos mayores, para que mantengan su salud física y emocional, en lo que se pueden incorporar a los centros”, puntualizó el titular de Sedesson.