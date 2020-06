Muere exdirector del Salón de la Fama del Beisbol a los 80 años

Juan Filizola sufrió complicaciones intestinales; estaba hospitalizado en Monterrey

El ex director del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, Juan Filizola, falleció a los 80 años de edad derivado de complicaciones intestinales en un hospital de Monterrey.

Filizola, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fungió como director del Recinto de los Inmortales entre 1996 y 2001, además fue directivo de los Bravos de León en 1990, donde la novena obtuvo su único título en la Liga Mexicana de Beisbol.

El Salón de la Fama dio el pésame a la familia de su ex directivo a través de las redes sociales.

«El equipo del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano se une a la pena que embarga a la familia, Filizola Flores por el sensible fallecimiento del C.P. Juan Filizola González, ex Director del Salón de la Fama del Beisbol Profesional de México. QEPD», reza la esquela.