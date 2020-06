Muere bombero por Covid-19

El oficial de Bomberos de Hermosillo que fue diagnosticado positivo a Covid-19 a inicio de esta semana, falleció durante la madrugada de ayer mientras era atendido en el Hospital Ignacio Chávez, de esta ciudad.

Se trata de Roberto Duarte Lugo, de 46 años, quien tenía una trayectoria sobresaliente de 17 años dentro del cuerpo de socorro hermosillense.

Fue apenas el miércoles anterior cuando Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos, informó que uno de los elementos había resultado positivo al estudio para detectar la enfermedad que se convirtió en pandemia y dos días después se notificó el lamentable deceso.

El oficial tenía 17 años de servicio, con ingreso del 1 de mayo de 2003 y antes de ello formó parte de Cruz Roja Mexicana; 15 años de su trayectoria en Bomberos fueron como parte del Grupo Operativo de Rescate Acuático (GORA).

Al momento de presentar los síntomas del padecimiento que le segó la vida se desempeñaba como Coordinador de Turno en la estación Centro.

A Duarte Lugo le sobreviven su esposa, tres hijos, tres nietos y un hermano que dependía económicamente de él.

Ayer se realizó una ceremonia para recordar su trayectoria en la base centro del Cuartel de Bomberos, en donde a punto de medio día se escuchó el sonar de las sirenas, lo cual se efectuó en forma simultánea en los cuarteles de la entidad.

Urgen exámenes

En Bomberos de Hermosillo hay al menos 16 elementos para los cuales se solicitaron pruebas de Covid-19, al conocerse el resultado positivo de Roberto Duarte Lugo, quien falleció la madrugada de ayer a causa de dicho padecimiento.

Matty Ortega, reveló que a la par del resultado del oficial, a todas las personas que estuvieron bajo el cargo y en contacto con Duarte Lugo serán analizadas.

“Estamos haciendo una lista para que se les dé el monitoreo correspondiente y se les realice la prueba en laboratorio particular especializado, para celeridad en resultado, es decir, que podamos tener la información en tiempo breve, porque entendemos que los servicios médicos están con bastante carga de trabajo”, reveló el pasado miércoles al notificar el caso positivo del oficial.

Añadió que son 16 los integrantes de Bomberos de Hermosillo que serán enviados con premura a la práctica de las pruebas.

Bomberos de Hermosillo no va a hacer nada en función a criterio propio, se va a apegar a los lineamientos de la Secretaria de Salud o bien de Isssteson, a tal manera de no generar información que no sea la oficial, puntualizó.