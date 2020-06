Médicos pasantes de la Unison denuncian falta de apoyo de la institución

Aseguran que carecen de equipo para atender a pacientes con Covid-19 y se tienen contabilizados siete casos de coronavirus entre los pasantes

Los 94 pasantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Sonora quienes se encuentran prestando sus servicios en diferentes comunidades del Estado, denunciaron el abandono en que se encuentran por parte de las autoridades quienes desde el inició la contingencia por Covid-19 no se han preocupado por su seguridad y salud al no proporcionarles el equipo de protección para no exponerse al virus.

Hasta ayer, siete médicos pasantes han sido confirmados positivos por Covid-19, y más de 15 se encuentran aislados con síntomas, pero sin habérseles realizado la prueba, aseveró la pasante María José Soto Osuna.

Señaló que tienen varios meses trabajando sin protección ya que las instituciones de las que son becarios como Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no les han proporcionado el material suficiente o adecuado, por no ser “personal sindicalizado”.

Incluso, apuntó, se les ha negado en su totalidad en algunos casos, por lo que han tenido que movilizarse para conseguir lo necesario por medio de donaciones de terceros o comprarlos de su bolsa.

Agregó que en el caso de los médicos pasantes pertenecientes al IMSS se les redujo la beca que les proporcionaban bajo el argumento de que es solo un apoyo y no es obligatorio, mientras que al resto del personal de salud se le otorgan incentivos extra por el riesgo laboral que conlleva la situación actual del Covid.

Soto Osuna, manifestó que lo sucedido en Caborca el pasado fin de semana fue la gota que derramó el vaso, luego de que la Universidad no se preocupó por la situación que estaban viviendo los cinco pasantes que se encontraban trabajando en un hospital del IMSS, y los dejó a la deriva, al igual que ocurrió con la estudiante que se encuentra en Magdalena, Sonora y otros estudiantes que se encuentran comunidades aquejadas por la violencia.

Explicó que luego del enfrentamiento entre grupos armados ocurrido en Caborca el pasado viernes, intentaron contactar al médico a cargo del programa pero al no tener respuesta, optaron por hacer pública su situación en las redes sociales y fue entonces que el doctor Joel Cota Castro, encargado del Servicio Social de Medicina se contactó con ellos para pedirles que se regresarán a Hermosillo por sus medios.

Sin embargo, no se les proporcionó un documento oficial para respaldar esta decisión ante la institución que prestan su servicio social, ni se les informó si podrán regresar y cuando o si esto repercutirá en su último año de formación.

Expuso que ayer el área de rectoría de la Unison emitió un comunicado donde aseguran que se les está apoyando con equipo de protección, lo cual negó pues asegura que no han tenido ningún tipo de contacto con las autoridades, y tampoco se preocuparon por traer de regreso a los cinco pasantes que se encontraban en Caborca.

«No nos han dado apoyo y tenemos evidencia; nosotros no queremos que se nos quite el trabajo pero queremos brindar el servicio de manera segura. Exigimos a las autoridades de la Universidad, Secretaría de Salud e IMSS que tomen acciones concretas para garantizar la seguridad de los 94 pasantes ante la pandemia del Covid-19», dijo.

Añadió que el sindicato de maestros de la Unison (Staus), se comprometió a reunir material de protección para proporcionarles a los médicos pasantes; asimismo la Secretaría de Salud se puso en contacto con ellos para brindarles apoyo.