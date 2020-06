Mantienen vigentes descuentos en Tesorería

El Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Tesorería Municipal invita a los ciudadanos a aprovechar los descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos en el pago de sus contribuciones durante todo el mes de junio en apoyo a la contingencia por el Covid-19.

El tesorero municipal, Daniel Sánchez González, exhortó a los contribuyentes que tienen adeudos pendientes en el pago del predial, multas de tránsito y convenios a que aprovechen los descuentos en recargos y puedan ponerse al corriente.

«El hermosillense sí paga, sí es cumplido por la pandemia sufrimos una baja, pero con estos estímulos la recaudación ya se está recuperando”, dijo.

Mencionó que los descuentos consisten en el 10 por ciento sobre la base el predial 2020, el 50 por ciento en infracciones de tránsito, y del 100 por ciento en recargos de todas las contribuciones municipales, como predial, multas de tránsito y administrativas, convenios, traslado de dominio y Zofemat, y serán válidos pagando en una sola exhibición en módulos de Tesorería e Internet a través del portal www.hermosillo.com.mx

Sánchez González aclaró que el 50 por ciento de descuento en infracciones de Tránsito, no aplica por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o medicamentos; estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad; prestar el servicio público sin concesión; prestar servicio público, particular o privado sin permiso.

Tampoco por no contar con el permiso para transitar vehículos de transporte de carga pesada para circular por las vías de jurisdicción del municipio de Hermosillo; por infringir lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Tránsito Municipal de Hermosillo; y por incumplir con las indicaciones de medidas de prevención de contagio COVID-19.

El funcionario recordó que Hermosillo se mantiene principalmente de las contribuciones municipales que son las que ayudan a tener activos todos los servicios básicos de la ciudad, así como seguridad pública, recolección de basura, parques y jardines, entre otros.