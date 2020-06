Mantiene ISM atención permanente a mujeres

La titular del organismo, Blanca Luz Saldaña López dijo que en el actual periodo vacaciona mantienen personal de guardia

La atención a las mujeres es permanente, no puede tener vacaciones, aseguró Blanca Luz Saldaña López, al informar que el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) continúa laborando, en todas las coordinaciones, durante este periodo vacacional de verano.

La titular del ISM recordó que tradicionalmente las vacaciones oficiales se celebran en julio, sin embargo, este año derivado de las condiciones que impuso la contingencia sanitaria por Covid-19, este beneficio se adelantó un mes.

Para ello, dijo, el instituto se preparó con guardias para la atención de mujeres que requieran los servicios de atención que se ofrecen habitualmente, y en estos momentos, con especial énfasis en la situación de aislamiento social que se está viviendo a causa del Covid-19, que puede representar un mayor riesgo.

“Las psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y todo el personal que forma parte del ISM, son profesionistas con preparación y perspectiva de género, pero, sobre todo, comprometidas con el bienestar y la seguridad de las sonorenses. Son mujeres con sororidad, y es por eso que nos organizamos para no dejar un vacío en el tema de atención a las mujeres de Sonora”, destacó Saldaña López.

Insistió que las mujeres de Sonora deben tener claro que el aislamiento social no significa que están solas, pues el ISM las acompaña y trabaja para todas aquellas que necesitan atención, y en este periodo se continuará con el trabajo, tal como se ha venido haciendo durante la contingencia, vía telefónica.

“Si se sienten tristes, nerviosas, ansiosas o requieren alguna asesoría legal, solo tienen que llamarnos al ISM y con gusto y profesionalismo las atenderemos; si se sienten en riesgo urgente y/o están viviendo alguna situación de violencia en sus hogares, no duden en pedir ayuda a través del 911 o de la aplicación Mujeres Seguras, pues en el C5i también tenemos presencia, una de nuestras psicólogas capacitadas te orientará”, indicó la funcionaria.