Mantiene Aguirre fe en la salvación

El entrenador mexicano , asegura que el Leganés ha avanzado mucho desde que él asumió el cargo

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés español, reiteró que mantiene su fe en la salvación del equipo y que no mira los resultados de otros partidos como la victoria que consiguió el Eibar contra el Valencia.

«No, no. Yo estaría mal si pensara que me ayudaran los equipos. Si no me ayudo yo, no espero ayuda de nadie. Si yo no soy capaz de ganar en casa, ¿qué espero de otros equipos? Los míos dependen de mí, los demás no. No me meto. Ni mi optimismo depende de resultados de terceros. Yo soy optimista por naturaleza. Sigo con la misma idea de salvar al equipo y tratar de jugar mejor», dijo.

«Creo que hemos conseguido lo segundo, hemos jugado mejor que mi primer Leganés. No comparo con otros entrenadores, por ética. Pero el primer Leganés que yo tuve, al de ahora, con la pelota, ha mejorado un mundo. Sin la pelota hemos sido ordenados desde el principio hasta hoy. Es muy difícil que nos metan mano. Pero bueno, la asignatura pendiente ahora es el gol», añadió en la rueda de prensa previa al duelo contra el Osasuna.

Aguirre incidió en este último problema.

«Efectivamente el hándicap es la falta de gol. No diría de ocasiones, porque en estos cuatro partidos hemos tenido la pelota más que el rival salvo en uno y hemos tirado unos 15-18 centros de promedio. Nos falta gol. Hay que insistir.

«Como nosotros tenemos la obligación de poner al equipo y tratar de definir el gol. Pero eso ya depende de ellos. Es una cosa de técnica. Uno ya entiende que en Primera lo de meter un balón en la red es cuestión de práctica, práctica y práctica», añadió.

El entrenador mexicano espera que todo mejore para salir de la parte baja.

«Nosotros no podemos, repito, depender de nadie. Hay que ganar 4-5 partidos. Sí, es difícil, pero no imposible. ¿Por qué no hacerlo? Yo he visto cosas más complicadas: en España, en México, donde he estado.

«En los partidos en el regreso hemos tratado de ganar siempre. No nos ha dado, hemos cometido errores verdaderamente extraños. Bueno, pues mira, espero que se haya pasado esa rachita. No me lamento nada. No ganas nada», completó.

En cuanto al mensaje que recibe de la directiva, señaló: «Yo no he hablado con ella. Dicen lo de siempre. El día de partido te dan ánimo. Lo que te dicen todos los directivos. Todos quieren ganar. En eso estamos. Vemos el partido, se acercan, hablamos… han estado con nosotros desde el principio. Los dos Felipes, Victoria, Txema… con nosotros a muerte desde el minuto uno y hasta el final, sé que estarán con nosotros».

Además se mostró partidario de que en el futuro se mantengan los cinco cambios y la presencia de 23 futbolistas en el banquillo ‘porque hay gente que merece estar entre los 18 y no los llevas’, opinó que haber tenido dos días más de descanso que el rival no afectará al choque y defendió las actuaciones de los suyos tras el parón.

«La verdad es que si analizas partido por partido, en los cuatro hemos tenido opciones de ganarlos. Perdimos dos y empatamos dos. En los cuatro pudimos ganar. Quizá contra el Barsa tuvimos dos claras, pero es verdad que el Barsa es el Barsa… es muy difícil. Pero en los cuatro ha aparecido cierta dosis de… (risas) infortunio. Yo no creo en ello. Yo no soy de los que cree en la superstición. Creo en el trabajo.

«A partir de ahí. Nosotros tenemos capacidad de trabajo y trabajamos muy bien. Si no ha querido entrar la pelota, ha sido por temas técnicos, o de otra índole. O mentales en la ejecución. Eso ya es un aspecto en el que trabajo para que no suceda de nuevo. Nosotros nos dedicamos a tratar de poner el mejor equipo posible. Mañana haremos lo mismo. Si aparece la suerte? no entrena conmigo durante la semana. Como el árbitro», finalizó