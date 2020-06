Luce sólo Mausoleo de niños ABC en el panteón Sahuaro

Los padres de los niños fallecidos acudieron a la Guardería ABC donde soltaron globos blancos y azules en recuerdo de cada uno de sus hijos

Al cumplirse 11 años del incendio de la guardería ABC, en la colonia Y Griega, se recuerda a los 49 niños y niñas que perdieron la vida en el lugar y que dejó también a más de 70 menores con lesiones graves.

En el mausoleo edificado en el Panteón Municipal en honor a los infantes y que resguarda los restos de 18 pequeños que murieron en el incendio el 5 de junio del 2009, no se observó la presencia de los papás ABC.

Durante el día los padres de los niños fallecidos acudieron a la Guardería ABC donde soltaron globos blancos y azules en recuerdo de cada uno de sus hijos, pero hasta cerca del mediodía aún no habían visitado el mausoleo que alberga las tumbas de los pequeños.

Aunque el lugar se veía aseado, en las tumbas no había juguetes, globos o accesorios que les gustaba usar los niños como solían colocarles en años anteriores.

En los alrededores tampoco había personas ni vehículos que dieran la impresión de la llegada de sus papás para visitarlos.

En cada aniversario los papás que integran el Movimiento Cinco de Junio realizan diversas actividades para recordar y exigir justicia por la muerte de los pequeños, sin embargo, en esta ocasión, la misa para honrar su memoria se realizó de manera virtual y la marcha fue en vehículos debido a la pandemia por el coronavirus, en tanto, el mausoleo no había sido visitado hasta el mediodía.