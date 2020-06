Los Pumas continúan sin refuerzos

Ni el portero Martín Campaña ni el volante Joel Campbell, el club Universidad no tiene nada en concreto con la incorporación de alguno de estos dos jugadores a sus filias.

Así lo mencionó Jesús Ramírez, presidente deportivo del equipo quien explicó que podrán darse todo tipo de versiones, y lo único real es que han sondeando a varios elementos más, pero hasta el momento no se tiene nada en firme con alguno.

«No hay nada concreto sobre la incorporación de la llegada de un arquero, o de otros jugadores, hemos estado viendo posibilidades, es muy difícil la parte económica porque no habrá público y por otras cosas», mencionó en conferencia vía zoom.

Mencionó que por el goleador Carlos González no han tenido una oferta formal y que analizarán diferentes opciones con Juan Manuel Iturbe, para ver si se puede concretar alguna oferta.

Reconoció que la reducción salarial es un tema que se está dando a nivel mundial y no solo es privativo de Pumas.

«Ya hemos visto otros clubes, que han pasado de diferir el salario y luego a la reducción. El área administrativa está viendo la manera de que los jugadores salgan lo menos perjudicados, no puedo decir con certeza que va a ser y que no», recalcó.

Sobre el equipo que tendrán como filial en la Liga de Expansión confirmó que el equipo entrenará en México y viajará cada 15 días para jugar en Villa Hermosa, pues hasta el momento no han visto la opción de rentar casas por el momento que se vive.

Ramírez comentó que la Copa GNP va a ser un minitorneo que les permitirá ir viendo cómo se encuentra a nivel futbolístico después de mucho trabajo físico en el confinamiento, pero poco roce en cancha.

Ciudad Universitaria fue la sede ya que el Azteca se encuentra en remodelación y ya se alistan los protocolos de salud, para que los jugadores lleguen uniformados y estén lo menos posible en el vestidor.

«Van a ser partidos muy atractivos para la gente que los pueda ver por televisión, después de tanto tiempo de no ver futbol, va a ser positivo», expuso.