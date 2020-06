Llega coronavirus a la WWE

El Covid-19 ya pegó en la WWE. Un luchador que entrena en el Performance Center, en Orlando, Florida, dio positivo por coronavirus, reveló el doctor de la empresa, Jeffrey Douglas.

«Un talento en desarrollo, que estuvo por última vez en las instalaciones de entrenamiento de la WWE el martes 9 de junio arrojó positivo», reveló Douglas.

La noticia puso en alerta a la WWE dado que ahí ha grabado 2 de sus últimos 3 eventos importantes, Wrestlemania 36 y Backlash, este último emitido el domingo pasado, así como las emisiones semanales de RAW, Smack Down y NXT.

«Por precaución y para garantizar la salud y la seguridad de los luchadores y del personal de la compañía», explicó la empresa en un comunicado, «todos los talentos, el equipo de producción, y los empleados en el sitio en las instalaciones del Performance Center y producción se evaluarán inmediatamente para detectar Covid-19. Después de los resultados, la WWE planea continuar con su horario normal de producción».

En la WWE reportan que no hay personas con síntomas, pero no quieren más sustos y esperarán a conocer los resultados para continuar con las grabaciones.